Shiftall di Panasonic svela visore SteamVR e body tracker totale

Shiftall, azienda di Panasonic dedicata alla produzione di dispositivi in grado di immergere gli utenti nella realtà virtuale, ha presentato due nuove versioni dei suoi visori VR, oltre ad alcuni gadget progettati per migliorare l’esperienza di realtà virtuale.

Come prima cosa, la società ha mostrato una nuova versione del visore MeganeX VR, un’unità compatibile con SteamVR che dispone di display micro-OLED con risoluzione 2.560 x 2.560. L’azienda afferma che gli schermi, combinati con gli obiettivi pancake a marchio Panasonic, offrono il “più alto livello di esperienza visiva” possibile. Ovviamente, il prezzo non è dei più abbordabili, visto che il visore avrà un listino di 1.699 dollari quando verrà lanciato tra marzo e aprile prossimo

Inoltre, come ricorda Engadget, l’azienda sta mostrando due nuovi accessori che offriranno grandi vantaggi per i VTuber. Il primo è Haritora X Wireless, una soluzione di tracciamento completo per SteamVR che consente di avere torso e gambe completamente controllabili in uno spazio virtuale.

La configurazione utilizza quattro bande, una intorno al petto, ai fianchi, alle ginocchia e alle caviglie, che danno al proprio avatar digitale la possibilità di ballare e calciare. Si tratta di una configurazione simile a quella di motion-tracking Mocopi di Sony che aggiunge bande ai polsi, alle caviglie, alla schiena e alla testa.

L’altra nuova innovazione presentata dalla società è Flip VR, un controller manuale per SteamVR che utilizza il tracciamento della luce per monitorare la posizione delle mani. Ma, a differenza della maggior parte dei normali controllor manuali, questi sono tenuti stretti alla mano da una cinghia sul palmo, senza che l’utente debba afferrarli.

Per quanto riguarda i prezzi, Shiftall Haritoria X Wireless costerà 350 dollari, anche se non si sa ancora quando sarà disponibile in Giappone o negli Stati Uniti. Per quanto riguarda FlipVR, non ci sono al momento indicazioni sui prezzi.

Nel corso del 2023 è attesa la presentazione del primo visore Apple per la realtà aumentata, virtuale e mista. Tutti gli articoli di macitynet che parlano realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.