Grazie a Google è facilissimo accedere ai gruppi privati di WhatsApp

WhatsApp non è sicuro come Facebook vorrebbe presentarlo e l’ennesima dimostrazione è la scoperta che alcuni gruppi privati di WhatsApp sono stati indicizzati da Google, mettendo a repentaglio la privacy degli utenti che utilizzano gruppi che – in teoria – dovrebbero rimanere privati.

Eseguendo la ricerca “site:chat.whatsapp.com” (senza virgolette) su Google è possibile individuare migliaia di risultati con gli URL che servono a indicizzare i codici di invito che servono ad accedere a una chat di gruppo privata; in pratica chiunque potrebbe avere accesso a questi contenuti, anche senza invito. Non è chiaro il perché ma sembra che solo alcuni URL sono stati indicizzati su Google, per un errore di Facebook (proprietaria di WhatsApp).

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q

