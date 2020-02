La cucina giocattolo che si controllo con Alexa ha pure lo scanner NFC

Ecco il prossimo regalo per i vostri figli. Forse. Conoscerete sicuramente le cucine giocattolo per bambini, spesso tra i cadeau più gettonati durante le feste. Ebbene, l’evoluzione delle cucine per bambini non potevano che essere dietro l’angolo: ecco quella che si controlla con Alexa, per “soli” 300 dollari.

Presentata KidKraft, ecco la cucina 2 in 1 con Alexa a bordo: da un lato mercato in cui fare la spesa, dall’altro cucina, dove preparare i pasti. A prima vista, sembra il classico giocattolo per bambini, ma al suo interno sono presenti, nell’ordine, cibo intelligente, pentole e accessori che si interfacciano con Alexa.

Di certo più costosa dei classici giocattoli, si acquista a 300 dollari, e include uno scanner e un registro interattivo, nonché un piano cottura e un tagliere RFID.

Mentre i bambini raccolgono scorte al mercato e preparano i pasti in cucina, Alexa interverrà con bocconcini educativi e battute di svariato tipo. Inoltre, aiuterà nelle attività di cucina, dare un’occhiata al negozio di alimentari e ai diversi giochi.

Alexa 2-in-1 Kitchen and Market, questo il nome del prodotto, farà la sua apparizione alla Toy Fair, e presto sarà disponibile esclusivamente su Amazon.

Nei fatti è uno dei modelli più avanzati di cucina disponibili sul mercato e, seppure in forma di gioco rappresenta un prototipo per quella che potrà essere la cucina del futuro: Scavolini sei avvisata!

