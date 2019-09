H96 Max, l’Android Box con supporto 4K e HDR da 26,99 euro

Quanti fossero alla ricerca di un set top box Android per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale, segnaliamo l’offerta su Smart TV Box H96 Ma, che gode sia di connettività WiFi, che di porta ethernet RJ45. Al momento è in offerta su eBay in tutte le sue varianti, con prezzi che partono da 26,99 euro.

Il TV Box Android offre divertimento e praticità grazie ad un hardware di tutto rispetto, condiviso in tutte e tre le versioni in sconto. A livello software si basa su Android 9.0, mosso da una CPU quad-core RK3318, affiancato da una GPU Mali-450, e da RAM da 2 o 4 GB, a seconda della versione scelta, e da 16, 32 e 64 GB, con supporto alla decodifica hardware video H.265.

Il TV box gode anche di un piccolo display a LED, comodo per verificare sempre l’orario. Incluso nel bundle, ovviamente, anche un pratico telecomando per la gestione della UI da divano.

Grazie alla CPU Cortex-A53 a 64 bit quad-core RK3318 H96 Max sarà in grado di riprodurre video 4K con codec H.265, H.264 e VP9. La decodifica H.265 occupa meno circa il 50% in meno della larghezza di banda rispetto a H.264. A livello di connettività, come già anticipato, presente il WiFi dual band integrato da 2,4 G e 5G, oltre ad una LAN 10/100 M. Ancora, a livello di connettività offre la connessione BT 4.0.

Supporta come uscita video il segnale UHD, con supporto 4K (4096 x 2160 pixel) oltre che l’HDR in modalità HDR10 e HLG. Naturalmente non manca l’ingresso USB dove poter collegare mouse e tastiera. Diverse le lingue di sistema supportate, tra cui l’italiano.

Il set top box ha dimensioni contenute in 10 x 10 x 1.8 cm, quindi facile da nascondere dietro o sotto alla TV nell’apposito mobile. Ha un peso di poco più di 106 grammi.

Al momento in offerta H96 Max nelle tre varianti da 2+16 GB a 26,99 euro, 4+32 GB a 33,59 euro e, infine, la versione più potente da 4+64 GB a 36,79 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.