29 Settembre non è solo una canzone ma l’arrivo di Lucio Battisti in streaming su iTunes e Spotify

“Seduto in quel caffè io non pensavo a te… “ sono i primissimi versi di 29 Settembre, una delle canzoni più note di Lucio Battisti, il cantante che ha segnato un’intera epoca della musica italiana prima con i suoi 12 Album con Mogol, autore dei testi e poi da solo in collaborazione con la moglie e il poeta Pasquale Panella.

La canzone, la prima di successo composta dalla coppia fu registrata nel 1967 da Murizio Vandelli e poi da Battisti stesso due anni dopo.

Battisti ha rappresentato la colonna musicale della generazione di chi scrive queste note e anche di qualcuna delle successive non solo attraverso l’ascolto diretto ma pure con lo strimpellare canzoni con i primi giri di chitarra: “La canzone del sole” con le sue posizioni base è stata per tanti chitarristi in erba il primo salto nella musica ascoltata a quella suonata.

Battisti ci ha lasciato nel 1998 e gli LP e i CD di Battisti si sono venduti per tanti anni ma l’ingresso dei suoi primi 12 album (la produzione fino al 1980) nei maggiori circuiti di streaming e nella musica “liquida” avviene solo oggi dopo una lunga storia di battaglie in tribunale tra gli eredi, la moglie e collaboratrice Grazia Letizia Genovese e il figlio Luca, Mogol e la casa di edizioni musicali Ricordi ora parte del gruppo Vivendi: al centro la gestione “conservativa” della società Acqua Azzurra che è finita con un fallimento.

E così dal 9 Settembre 2019 gli album di Battisti potevano potenzialmente essere esposti di nuovo al grande pubblico che non frequenta più i supporti fisici.

La data scelta per l’uscita ufficiale su iTunes, Spotify e altri servizi di streaming non poteva essere che il 29 Settembre, oggi, 50 anni dopo la prima registrazione di Battisti di una delle sue canzoni più popolari.

Se volete partire alla scoperta o riscoperta di Lucio Battisti su iTunes e Apple Music partire da questo link.