Il divino Hades arriva su iPhone e iPad in esclusiva Netflix

Netflix ottiene un altro grande successo con l’esclusiva mobile di Hades per iPhone e iPad. Questo dungeon crawler è uno dei migliori titoli degli ultimi anni e potrebbe contribuire ad ampliare il pubblico sempre più numeroso che Netflix ha costruito per la sua solida libreria di giochi.

Gli abbonati potranno giocare a Hades su iPhone e iPad senza costi aggiuntivi dal prossimo 19 marzo. È possibile registrarsi in anticipo per essere subito pronti quando il gioco sarà disponibile su App Store.

Nel gioco si impersona Zagreus, il figlio di Ade, mentre combatte attraverso un insieme casuale di zone e nemici nel tentativo di fuggire dall’Ade. Si tratta di un gioco roguelike: ogni volta che si muore, si tornerà all’inizio e si perderanno la maggior parte dei vantaggi acquisiti durante la partita, ma si sbloccheranno gradualmente potenziamenti permanenti che aiuteranno Zagreous a raggiungere il Monte Olimpo. Inoltre, Zagreus riceverà doni dagli altri dei per aiutarlo a tagliare e affettare i suoi nemici.

Lo sviluppatore Supergiant Games ha da tempo pensato che Hades fosse adatto per il gioco mobile, dato il suo carattere immediato. Anche se i giochi Netflix sono tipicamente disponibili sia su iOS che su Android, non sarà così per Hades, almeno per ora. Supergiant ha optato solo per iOS per la versione mobile del titolo, avendo già una versione Mac di Hades, che ha aiutato in questa trasposizione visto che entrambe utilizzano API Metal.

Una parte importante del lavoro, afferma lo sviluppatore, è stata assicurarsi di ottenere controlli touch ottimali. I pulsanti hanno un feedback aptico ed è possibile ridimensionare e riposizionare i controlli, salvando poi la configurazione. Inoltre, i pulsanti sono personalizzati per ogni azione. Inoltre Hades è compatibile con un controller Bluetooth o un gamepad come il Backbone One.

Altre caratteristiche includono gameplay a 60 frame al secondo, salvataggio su cloud, obiettivi e gioco offline.

Hades arriva su Netflix Games in un momento ideale per Supergiant. Porterà nuovi utenti al gioco e darà ai fan di lunga data un motivo per tornare sul gioco prima dell’arrivo del sequel. Hades II, infatti, è pronto per entrare nella fase di accesso anticipato su computer già da questa primavera.