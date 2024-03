Samsung Galaxy S23 a soli 484 euro su eBay

Approfittare dell’offerta lampo su eBay per l’acquisto di un Samsung Galaxy S23 nella sua versione da 128 GB, che al. momento grazie al codice sconto che vi segnaliamo in calce costerà appena 484 euro.

Il Galaxy S23 non ha certo bisogno di presentazioni, e anche se è appena arrivato il modello 24, rappresenta ancora uno degli smartphone più interessanti sull’attuale mercato, con specifiche tecniche certamente all’avanguardia.

La sua fotocamera eccezionale, supportata da un’AI migliorata nella modalità Nightography, assicura dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera grandangolare da 50 MP, in combinazione con il processore Snapdragon 8 Gen 2, elabora rapidamente i fotogrammi per catturare immagini ad alta risoluzione.

Sebbene il prezzo di listino all’uscita sia stato inaccessibile per i più, adesso è possibile beneficiare di un prezzo davvero conveniente, anche grazie al coupon PSPRMAR24 da inserire nel carrello.

Ed infatti, su eBay si arriva a pagarlo appena 484 euro. Per acquistarlo a questo prezzo sarà sufficiente cliccare su questo link e inserire il codice sconto PSPRMAR24 nel carrello, poco prima di finalizzare l’acquisto.