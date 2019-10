Halloween, tanti film da brivido in offerta su iTunes

Storie da brivido di fantasmi, streghe, alieni, scheletri, vampiri e zombie da guardare con gli amici sono quelle dei film proposti da Apple nella sezione Halloween di iTunes Store per la notte più paurosa dell’anno.

Thriller, film d’azione e di avventura, fantasy, horror, fantascienza e musical: la proposta di iTunes Store per Halloween è ampia, perfetta per trovare il film giusto da proporre in una serata da brivido in compagnia degli amici o in famiglia e per chi invece non vede l’ora di aggiudicarsi un film sul divano di casa a prezzi speciali.

Per chi cerca un titolo solo per il weekend di Halloween, la redazione di iTunes propone film a noleggio ad un prezzo speciale, a partire da 99 centesimi: Alita Angelo della Battaglia, Holmes & Watson 2, The Village, Il mistero della casa del tempo, The Last Watch Hunter, L’angelo del Male, Hotel Transylvania 2 e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali tra i best seller della sezione a noleggio.

Per gli amanti dell’horror e delle atmosfere da brivido, queste giornate di offerte speciali per Halloween 2019 sono l’occasione giusta per trovare titoli interessanti a pochi euro. Per 3,99 euro ci si può aggiudicare It (2017), Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Number 23, Alien: Covenant, Ghostbusters (2016), It (originale) e La casa dei fantasmi.

Sono in vendita per un tempo limitato a 4,99 euro titoli come Hotel Transylvania 3, La Torre Nera, Le paludi della morte, La leggenda del cacciatore di vampiri, Hereditary: Le radici del male, La prima notte del giudizio, Alien e e 5,99 euro una selezione di film come The Head Hunter, Il diavolo veste Prada, La casa di Jack, Escape Room, Thelma e Suspiria.

È incominciato, intanto, il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019. Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ incluso prezzo, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.