HandBrake 1.7 migliora funzioni codifica e decodifica hardware su macOS

HandBrake è un software open source trra i più apprezzati e completi software open source per la conversione di file video nei formati H.265 (x265 e QuickSync), H.264(x264 e QuickSync), H.265 MPEG-4 e MPEG-2, VP8 e Theora, e altri ancora.

La versione 1.7 offre diverse novità e migliora ancora le prestazioni su Mac. L’elenco delle novità è lungo (qui il changelog), compreso il supporto agli encoder AV1 di AMD e Nvidia, ma anche i preset hardware VideoToolbox di Apple.

Gli sviluppatori riferiscono di migliorie per le architetture Arm64 / aarch64 / Apple Silicon che consentono di ottenere incrementi di velocità fino al 30% nella decodifica HEVC, e fino a 4x con altre tecnologie.

Funzionalità di ottimizzazione specifiche per i chip più recenti di Apple erano tate inserite anche nella precedente versione di HandBrake ma erano quasi nascoste nelle impostazioni. Ora è possibile scegliere e direttamente l’encoder hardware di Apple, che è ggeneralmente molto veloce, libera dal compito della codifica il processore ma offre meno opzioni rispetto ad altro sistemi di codifica software.

formati d’input supportati sono tutti quelli DVD-like: cartelle “VIDEO_TS”, immagini-disco DVD, DVD veri e propri (esclusi quelli protetti con la protezione CSS) e alcuni tipi di file .VOB e .TS. Tra i formati di output supportati: MP4, MKV, MPEG-4, H.264 e Theora (per i formati video) e AAC, MP3, Vorbis o AC-3 e DTS pass-through (per l’audio). Con quest’utility è in sostanza possibile “rippare” DVD in svariati formati preservando la qualità. Si tratta, indubbiamente, di uno degli strumenti più€ completi per chi desidera trasporre i propri DVD video in un formato compresso da conservare su disco fisso.

L’applicazione si scarica da qui e può essere utile in molte situazioni: è possibile, ad esempio, creare con facilità filmati compatibili con l’iPhone, l’iPod e con la maggiorparte degli smartphone partendo da un DVD o da un filmato scaricato dal web. Il software è utile anche per creare una copia di sicurezza di un DVD mantenendo la qualità del filmato originale ma occupando meno spazio. Con Handbrake è anche possibile archiviare un DVD a doppio strato da 9GB in un file da circa 2 Gbyte di qualità anche più elevata rispetto a quella ottenibile da alcuni tool a pagamento.

Il software gestisce sia il formato MPEG4 (estensione MP4 o M4V), sia Mkv (Matroska Video), un “contenitore” avanzato e molto più flessibile sia dell’Mp4, sia dell’AVI (un file in questo formato può ospitare al suo interno più tracce video, audio, sottotitoli ed è dunque un formato ideale per chi vuole convertire un DVD mantenendo lingue e sottotitoli).