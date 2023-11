Ecco la prima auto elettrica Xiaomi, le foto

Xiaomi è principalmente conosciuta per i suoi smartphone Android di punta e per i telefoni economici orientati al rapporto qualità-prezzo, ma produce una vasta gamma di prodotti, che vanno dagli accessori per smartphone ai prodotti per la smart home. L’azienda sta lavorando da tempo al suo prossimo prodotto innovativo: una macchina. Xiaomi ha messo gli occhi sul mercato delle auto elettriche in Cina e sta facendo rapidi progressi verso il suo primo prodotto, la serie di auto Xiaomi SU7.

Xiaomi ha presentato una richiesta di licenza di vendita per la sua prima auto elettrica in Cina e il documento regolatore presentato presso il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione in Cina ha mostrato il design e le specifiche delle prime auto di Xiaomi.

In particolare, si scopre che Xiaomi sta lavorando sulle auto elettriche SU7 e SU7 Max, entrambe prodotte dal gruppo BAIC con sede a Pechino. Le auto sono simili ma presentano differenze chiave, come diverse tecnologie delle batterie e una velocità massima di 210 km/h e 265 km/h. La SU7 ha un peso a vuoto di 1.980 kg, mentre la SU7 Max pesa 2.205 kg.

La Xiaomi SU7 avrà dimensioni di 4.997 x 1.963 x 1.455 mm (1.440 mm senza il sensore LiDAR). Si prevedono due opzioni di propulsione: una è a trazione posteriore con un motore da 220 kW, l’altra è a trazione integrale con una configurazione di motori da 275 kW + 220 kW. Il passo è di 3.000 mm.

Xiaomi ha anche una variante SU7 Pro, come si può notare dal distintivo nell’immagine sopra, anche se non si rinvengono al momento specifiche dettagliate in merito.

Il punto forte della Xiaomi SU7 e della Xiaomi SU7 Pro sarà l’ambizione di Xiaomi di creare un ecosistema unificato secondo i principi guida “Human X Car X Home”. Xiaomi ha parlato di portare tutte le sue esperienze sotto un unico marchio, successivamente rivelato come HyperOS.

HyperOS, ricordiamo, è un sistema operativo centrato sull’utente e progettato per collegare dispositivi personali, auto e prodotti per la smart home in un ecosistema intelligente.

Sebbene il documento presentato presso le autorità cinesi non confermino esplicitamente che la macchina Xiaomi SU7 sarà dotata di HyperOS, tutti i segnali portano in quella direzione.

Tuttavia, prima di entusiasmarsi, è importante capire che HyperOS è un marchio unificato e non significa necessariamente che si tratti dello stesso sistema operativo che viene eseguito sugli smartphone Xiaomi.

Inoltre, chissà quanto lontana sarà la commercializzazione di questo veicolo in Europa. Potrebbe addirittura restare un prodotto legato al mercato cinese.

