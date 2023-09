Hisense celebra vendite record e mega TV miniLED da 100 pollici

Hisense ha invitato media e giornalisti nello showroom di Milano per svelare il più grande televisore miniLED sul mercato italiano da ben 100 pollici. Durante l’evento a cui macitynet ha partecipato, l’amministratore delegato Gianluca Di Pietro ha mostrato gli ultimi dati di mercato che mostrano una costante crescita del marchio sia in Italia che nel mondo, nonostante il settore registri una diminuzione di oltre il 30% nel nostro Paese.

Secondo grafici e dati mostrati dal dirigente Hisense è al secondo posto nel mondo, dietro a Samsung, come principale costruttore TV al mondo per fatturato. In Italia per il 2023 fino al mese di agosto Hisense conquista il terzo posto grazie a un sorpasso storico ai danni di Sony che scivola così fuori dal podio scalzata da un colosso cinse.

Soffrono di più la situazione di mercato i grandi machi coreani che mantengono le prime posizioni con Samsung sempre in testa e LG seconda. Di Pietro assicura che il colosso cinese è qui per restare e per farlo investe ogni anno miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. In Italia a breve verrà aperto un laboratorio R&D dedicato al trattamento dell’aria di livello europeo.

Il mega TV Hisense 100 pollici miniLED

I risultati record di mercato sono accompagnati con un prodotto Hisense da record: il più grande televisore disponibile sul mercato italiano. Questo pannello 4K pilotato dal nuovo chip Hi-View Engine rientra nella serie U7, una delle migliori del costruttore per rapporto qualità, specifiche e prezzo.

Raggiunge la frequenza di 144Hz rendendolo ideale anche per i videogiochi, ma la parte più sorprendente è la gestione di 1.620 zone diverse di retroilluminazione miniLED per offrire colori accesi, nero profondo e contrasto super elevato con supporto per le tecnologie HDR 10, HDR10+, più HLG e Dolby Vision. La luminosità di picco dichiarata dal costruttore è di ben 1.600 nit.

Viste le dimensioni colossali non sorprende la presenza di un sistema audio 2.1.2 integrato con potenza complessiva di 60W, buoni per cominciare, ma giusto sufficienti per un impianto che al centro mette un riquadro degno di sfidare i videoproriettori, incluse le Laser TV dello stesso marchio.

Nella breve dimostrazione dell’evento stampa il sistema operativo proprietario Vidaa U7 sembra offrire una notevole velocità di risposta ai comandi dell’utente, sia che provengano dal telecomando che tramite voce: a seconda delle preferenze è possibile usare sia l’assistente vocale Vidaa che Amazon Alexa.

Naturalmente dimensioni e prezzo lo rendono un TV adatto a pochi: con piedistallo misura 2,23 x 1,3 metri e sarà disponibile da ottobre al prezzo di 4.499 euro. Il mega televisore Hisense miniLED da 100 pollici sarà installato in numerosi punti vendita Mediaworld e a seguire anche nei negozi Euronics.

Per le ultime novità Hisense svelate a IFA 2023 rimandiamo a questo articolo di macitynet. Qui invece la recensione di Laser Cinema PL1.