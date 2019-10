Hisense TV 4K serie B7, da 43” a 75” a prezzi contenuti

Hisense offre una gamma di TV estremamente ampia e in grado di soddisfare tutte le esigenze: la famiglia B7, per esempio, comprende modelli da 43” a 75” con risoluzione 4K, audio di qualità e una piattaforma Smart ricca di contenuti, il tutto per un prezzo competitivo.

Le persone cercano TV dall’estetica curata, li vogliono sottili, senza cornici, dalla qualità visiva elevata e audio coinvolgente. E ovviamente devono costare il giusto: sembrerebbe la classica utopia, in realtà Hisense ha una gamma talmente ampia di TV per andare incontro alle esigenze di chiunque. La famiglia B7 di TV Hisense è stata studiata e progettata proprio per ottimizzare quel sottile equilibrio che c’è tra il fattore estetico, la qualità audio/video, la versatilità e il rapporto qualità/prezzo.

Il risultato è una gamma di TV LED con modelli che vanno da 43” a 75”, tutti dotati di tecnologie di alto profilo come il pannello 4K, l’HDR (sulla serie B7500, anche Dolby Vision) e una piattaforma Smart ricca di funzionalità e audio Dolby e DTS. I prezzi al pubblico partono da 319 euro per il modello B7100 da 43” e arrivano a 1.099 euro per il gigante B7500 da 75”.

Nel dettaglio

B7 si compone di tre serie: B7500, B7300 e B7100, che differiscono per alcune caratteristiche tecniche e di design. B7100, per esempio, si rivolge a chi cerca un TV completo di tutto e ricco di funzionalità, ma a un prezzo che – nella versione più ampia, da 65” – non superi i 579 euro.

Disponibile nei tagli da 43”, 50”, 55” e 65”, i TV hanno un design slim, offrono un pannello 4K con HDR, compatibilità audio Dolby e DTS, resa cromatica naturale con Precision Colour e tecnologie di miglioramento d’immagine come Super Contrast e Motion Picture Enhancer.

Discorso analogo per la serie B7300, che rispetto alla precedente propone una variazione estetica relativa allo stand. Molto diversa è invece la serie B7500, che è un gradino sopra le altre e rivolta a chi cerca un TV dalle caratteristiche tecniche ed estetiche superiori. B7500 offre modelli da 43”, 50”, 55”, 65” e 75” e si distingue per stand singolo cromato e pannello con cornice ultra-sottile (prezzi che vanno da 369 a 1.099 euro).

Anche a livello tecnico, B7500 si posiziona tra i top di gamma Hisense: infatti, non c’è solo il pannello 4K con funzionalità di upscaling o un parco connessioni che comprende 2 USB e 3 HDMI (4 HDMI nel modello da 75’’), ma anche la tecnologia Wide Colour Gamut, Dolby Vision, DTS Studio Sound e l’audio wireless con tecnologia Bluetooth.

Comune a tutte le serie è la piattaforma VIDAA U 3.0 AI, ricca di app e contenuti tra cui Netflix, Prime Video, Youtube e Youtube Kids, Dazn e Tim Vision. Da qui è possibile lanciare anche Rai Play e Mediaset Play tramite interattività sui canali Rai e Mediaset.

Ricordiamo che di recente la famiglia B7 ha ottenuto la certificazione tivùsat, piattaforma satellitare che comprende 114 canali TV, italiani e internazionali.