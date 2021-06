ho. mobile è sempre più apprezzato ed i numero di clienti continua a crescere

ho è l’operatore di telefonia mobile che si sta distinguendo nell’ultimo anno, registrando un incremento dei clienti davvero sorprendente.Sempre più italiani hanno infatti scelto di passare ad ho. mobile e le ragioni sono moltissime.

C’è chi ha compiuto questo passo perché consigliato da un amico o un parente, chi perché allettato dalle offerte e dalle tariffe effettivamente super vantaggiose e ancora chi non ha saputo resistere al servizio clienti che solo ho. mobile è in grado di offrire. Parliamo di un operatore che ormai si è collocato un gradino sopra agli altri in Italia e che nonostante questo continua a mantenere dei prezzi davvero molto convenienti.

Quasi 1 milione di clienti in più nell’ultimo anno

Basta dare un’occhiata ai dati ufficiali per avere la riprova che sono stati moltissimi nell’ultimo anno coloro che hanno scelto ho. come operatore di telefonia mobile. Se infatti nel febbraio del 2020 i clienti attivi erano 1,6 milioni, alla fine del primo trimestre del 2021 hanno raggiunto quota 2,5 milioni.

In un solo anno, dunque, ho. mobile ha registrato una crescita di quasi 1 milione di utenti e si tratta di un risultato che la dice lunga sulla qualità e sulla convenienza di questo operatore telefonico.

D’altronde, il passaparola ha inciso molto da tale punto di vista: i clienti soddisfatti sono moltissimi e possiamo affermare senza dubbi che il servizio di assistenza di ho. mobile sia il migliore in Italia. Non solo: le tariffe sono particolarmente vantaggiose, la copertura eccellente su tutto il territorio nazionale e di volta in volta ho. mobile propone delle iniziative davvero molto interessanti.

Le tariffe super vantaggiose attraggono i clienti

Ad attirare i clienti, almeno in un primo momento, e spingerli a passare ad ho. mobile sono i piani tariffari particolarmente vantaggiosi di questo operatore, che si distingue nel panorama nazionale per via dell’offerta completa e di qualità a poco prezzo. Tutti i pacchetti dati e voce ho. mobile includono infatti SMS e chiamate illimitate in Italia, sia sui numeri di rete fissa che su quelli di cellulare. Oltre a questo poi è possibile scegliere il numero di Giga da includere nel proprio traffico dati: da 70 GB a 100 GB per coloro che necessitano di essere sempre connessi.

Le tariffe ho. mobile variano in base all’operatore di provenienza e partono da soli 5,99 euro al mese: una cifra davvero vantaggiosa, se pensiamo che comprende SMS e chiamate illimitate ma anche tantissimi Giga da utilizzare per navigare online.

Le iniziative e le promozioni ho. mobile: sempre un passo avanti

si dimostra sempre un passo avanti anche per via delle moltissime promozioni ed iniziative che di volta in volta attiva e rende disponibili per i propri clienti, che non possono di certo dirsi insoddisfatti di questo eccellente servizio. Tra le promo che si sono concluse di recente troviamo ad esempio

Più Passi Che Giga, che ha permesso a tutti i clienti di ottenere uno sconto di 10 euro per l’acquisto di uno smartwatch Mi Smart Band 5. Le sorprese con questo operatore però non finiscono mai ed è questo il bello: c’è sempre qualche nuovo vantaggio del quale approfittare!