Hollywood si ferma per doppio sciopero contro l’AI

Nell’industria dell’intrattenimento, un doppio sciopero non si verificava da oltre 60 anni, ma a seguito di infruttuose negoziazioni tra gli studios di Hollywood e l’unione sindacati SAG-AFTRA, ora sia attori che sceneggiatori sono uniti nella battaglia contro l’impiego di strumenti e funzioni di intelligenza artificiale AI nel mondo dello spettacolo USA.

La sigla SAG-AFTRA sta per Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, è l’unione dei sindacati che rappresenta circa 160mila professionisti tra attori, giornalisti, personalità radio, cantanti, doppiatori, influenzerà, modelle.

Dopo che i film e gli studios televisivi facenti parte dell’Alleanza dei Produttori di Film e Televisione non sono riusciti a raggiungere un accordo con SAG-AFTRA, lo sciopero è ufficialmente iniziato a mezzanotte, colpendo circa 160.000 membri sindacalizzati.

Le trattative tra SAG-AFTRA e AMPTP non sono state lunghe, avendo avuto inizio soltanto il 7 giugno scorso. SAG ha combattuto per ottenere garanzie contro l’utilizzo di intelligenza artificiale generativa AI nei film e nelle serie TV, oltre a una migliore remunerazione complessiva per la distribuzione in streaming. SAG ha affermato che AMPTP non si è mosso su nessun punto di discussione, il che ha portato al voto per lo sciopero.

Anche Apple è coinvolta

Per Apple, che è solo una delle aziende coinvolte nelle trattative fallite, c’è una nota positiva: la grandezza dell’azienda. Apple TV+ rappresenta solo una piccola parte della divisione Servizi, che genera miliardi di dollari ogni trimestre.

Con lo sciopero in corso, tutti gli attori affiliati al sindacato interromperanno le loro attività su progetti cinematografici, televisivi e promozionali. Nonostante lo sciopero dei sceneggiatori in corso, gli attori hanno continuato a lavorare su progetti disponibili, a condizione che le sceneggiature fossero già completate.

Lo sciopero dei sceneggiatori ha già colpito duramente Apple TV+, soprattutto le serie di rilievo come “Severance” e l’attesissima “Metropolis”. Ma anche la produzione della seconda stagione di “Loot” con Maya Rudolph è stata fermata a causa dello sciopero, e persino il finale della terza stagione di “Ted Lasso” al Paley Center in California è stato cancellato a causa di questa problematica.

Con SAG-AFTRA che si unisce allo sciopero, tutte le produzioni in cui Apple TV+ è coinvolta verranno interrotte a partire dal 14 luglio. Inoltre, non è possibile prevedere quanto dureranno questi scioperi, quindi non si sa quando inizierà la produzione di nuovi film e serie TV per gli studios coinvolti, Apple compresa.

