iPhone pieghevole spostati, Apple lo vuole avvolgibile

Un iPhone pieghevole potrebbe già essere un ricordo del passato per Apple, visto che l’azienda sta adesso perseguendo l’idea di un iPhone con schermo avvolgibile.

Una nuova domanda di brevetto appena scoperta, chiamata “Dispositivi elettronici con schermi arrotolabili”, è meno dettagliata rispetto ad alcune delle domande di brevetto precedenti. Più di altre domande di brevetto che riguardavano principalmente schermi pieghevoli, questa sembra essere una vera e proprua guida introduttiva all’idea.

Il brevetto non lascia spazio a dubbi:

Un dispositivo elettronico può avere uno schermo arrotolabile. Lo schermo può essere spostato tra uno stato srotolato, in cui lo schermo è piatto, e uno stato arrotolato, in cui una parte arrotolabile dello schermo è arrotolata per essere riposta. Lo schermo può avere un pannello con un’array di pixel che produce immagini e uno strato protettivo trasparente che si sovrappone all’array di pixel

Interessante notare è lo strato protettivo trasparente descritto, perché Apple afferma che potrebbe contenere a sua volta uno strato di vetro. E lo “strato di vetro potrebbe essere localmente sottile nella parte arrotolabile per facilitare l’arrotolamento dello schermo”.

Come nel caso dei telefoni pieghevoli, la questione è come far funzionare uno schermo e mantenerlo funzionante quando viene piegato su un certo asse. Questa domanda di brevetto descrive in termini generali ciò che è necessario e come potrebbe essere realizzato.

Ad esempio, uno schermo flessibile (pieghevole)… potrebbe essere parzialmente o completamente arrotolato in modo che [possa] essere riposto in una forma compatta e srotolato quando si desidera visualizzare immagini sullo schermo. Lo schermo può essere configurato per applicare stress compressivo alla superficie rivolta verso l’esterno dello strato di vetro quando lo schermo è arrotolato

Il brevetto affronta, poi, la questione di come uno schermo flessibile possa essere arrotolato, ma senza danneggiarsi facilmente.

Ad esempio, uno strato di vetro che è attaccato alla superficie esterna (frontale) del [pannello] potrebbe essere utilizzato per impedire al pannello dello schermo… di deformarsi e danneggiarsi quando il dito dell’utente, lo stilo o altro oggetto esterno tocca il lato frontale. Strati polimerici protettivi e/o altri strati protettivi possono essere formati come rivestimenti sullo strato di vetro per prevenire graffi sullo strato di vetro

La domanda di brevetto fa anche riferimento a “sensori di deformazione, sensori di forza capacitivi, sensori di forza resistivi, e altri ancora.

Tanti sensori

Il brevetto menziona anche i sensori presenti nello schermo. Alcuni si sovrappongono, come variazioni dei sensori di tocco capacitivi, ma nel complesso Apple elenca circa una dozzina di possibili sensori.

Ciò include “sensori per misurare gesti tridimensionali senza contatto (“gesti aerei”). Quindi lo schermo potrebbe essere srotolato e poi reagire a un utente impone input con un movimento della mano.

Questa ultima domanda di brevetto è accredita due inventori, Que Anh S Nguyen e Christopher D Jones. Il lavoro precedente di Nguyen include la ricerca sul rafforzamento degli schermi dell’iPhone, mentre Jones ha lavorato su sistemi per rilevare automaticamente crepe e danni allo schermo.

