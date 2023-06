Honda, versioni e prezzi del nuovo ZR-V e:HEV Full Hybrid

Honda ha confermato versioni e prezzi del nuovo ZR-V, in seguito al lancio europeo di maggio. ZR-V offre di serie il propulsore ibrido e:HEV su tutte le versioni, in una variante indicata come migliorata che promette “maggiore potenza e reattività”.

Equipaggiamento completo a partire dalla versione Elegance, che, con un prezzo di € 43.700 comprende di serie cerchi in lega da 18″ con finitura Pewter Gray, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 11 airbag, retrocamera e un sistema di 8 altoparlanti.

Un display da 9″ con Honda Connect è disponibile di serie su tutte le versioni, compatibile con AppleCarPlay e Android Auto, a cui si aggiunge un ulteriore display da 7″ per le informazioni di guida dietro il volante.

La versione Sport, con un prezzo di € 45.500, è dotata di griglia anteriore rifinita in nero lucido come il paraurti anteriore, le calotte degli specchietti e le finiture dei finestrini. I cerchi in lega nel colore Matt Berlina Black, si abbinano ai rivestimenti interni (un mix di tessuto trapuntato ed ecopelle). Di serie i pedali sportivi, le luci ambiente a LED, il portellone posteriore elettrico con funzione hands-free, il caricatore wireless e le porte USB aggiuntive di serie.

La versione top di gamma Advance disponibile ad un prezzo di €47.600, vanta sedili in pelle microforata e trapuntata rifinita con accenti argento in contrasto, volante riscaldabile, tetto panoramico apribile e cerchi in lega e finitura in Berlina Black.

Per chi sceglie la versione top di gamma di ZR-V, in dotazione un sistema audio Bose da 12 altoparlanti, un display digitale per le informazioni di guida da 10.2″ e un Head-up display da 6″.

