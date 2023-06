Bild licenzierà centinaia di giornalisti sostituiti da Intelligenza artificiale

Il tabloid tedesco Bild, il quotidiano più venduto in Europa, ha annunciato un programma di riduzione dei costi di 100 milioni di euro che porterà a circa 200 licenziamenti: tra i dipendenti in via di uscita, anche giornalisti e grafici che saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale AI.

La casa editrice di Bild, Axel Springer SE, ha comunicato in una email al personale, visionata dal giornale rivale Frankfurter Allgemeine (FAZ), che “purtroppo si separerà dai colleghi che svolgono compiti che nel mondo digitale sono eseguiti da AI e/o processi automatizzati”.

In realtà, i licenziamenti a breve termine, previsti in circa 200 unità, sono dovuti a una riorganizzazione dell’attività dei giornali regionali di Bild e, dunque, non saranno legate direttamente all’IA.

Queste mosse seguono l’annuncio fatto a febbraio dal CEO Mathias Döpfner, secondo cui l’editore si trasformerà in una “azienda puramente digitale”. All’epoca lo stesso aveva dichiarato che gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT potrebbero “migliorare il giornalismo indipendente come mai prima d’ora – o sostituirlo”.

Lo stesso ha previsto che l’AI diventerà presto migliore nell'”aggregazione delle informazioni” rispetto ai giornalisti umani e ha affermato che solo gli editori che creeranno “i migliori contenuti originali” – come il giornalismo investigativo e il commento originale – sopravviveranno.

Non solo Bild

Springer non è il primo editore di notizie a esplorare l’intelligenza artificiale. BuzzFeed ha annunciato quest’anno di voler utilizzare tecnologie AI per “migliorare” i contenuti e i quiz online, mentre Daily Mirror e Daily Express nel Regno Unito stanno esplorando anch’essi l’uso dell’intelligenza artificiale.

Strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT possono generare testi estremamente sofisticati a partire da brevi, semplici prompt degli utenti, producendo articoli, domande di lavoro, poesie e opere di narrativa, anche se le risposte che si ottengono non sono sempre esatte; non mancano esempi in cui l’intelligenza artificiale abbia inventato storie, o fornito comunque risultati inesatti.

Nell’aprile scorso, la casa editrice della rivista settimanale tedesca Die Aktuelle ha licenziato il direttore editoriale e si è scusata con la famiglia di Michael Schumacher dopo aver pubblicato un “intervista” con la leggenda della Formula 1, interamente generata dall’AI.

Bild ha dichiarato di voler evitare licenziamenti forzati se possibile, ma sta cercando di ridurre la forza lavoro editoriale “di alcune centinaia”, o circa 200 posti di lavoro, riducendo il numero di edizioni regionali stampate da 18 a 12,r come riferito da FAZ.

L’email è stata firmata da quattro alti dirigenti del giornale, tra cui i caporedattori Marion Horn e Robert Schneider. Si ipotizza che misure simili potrebbero essere adottate in seguito presso il quotidiano di punta del gruppo Springer, Die Welt.

Le contestazioni

L’Associazione dei Giornalisti Tedeschi (DJV) ha criticato i piani di Springer, avvertendo che i tagli di personale a Bild “sacrificheranno la mucca da latte del gruppo”, ossia danneggerà o mettere a rischio la fonte più stabile e redditizia del gruppo.

Un portavoce di Bild ha precisato di credere opportunità offerte dall’AI, che verrà utilizzata per migliorare il giornalismo e mantenere l’indipendenza nel lungo termine.

