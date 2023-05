Honda e:Ny1, il SUV compatto elettrico debutta in Europa

Honda ha svelato il suo secondo veicolo completamente elettrico, e:Ny1, nell’ambito di un evento organizzato a Offenbach in Germania. È il secondo EV puro del costruttore di Tokyo ad arrivare in Europa, dopo l’apprezzata city car Honda e, ed è progettato per soddisfare la crescente domanda di B-SUV completamente elettrici.

Il design esterno è il risultato di sporgenze ridotte all’anteriore, grandi ruote e un’ampia carreggiata. Nuovi sono anche i badge “H” bianchi presenti su tutto il veicolo, a partire dal frontale, i passaruota cerchi e il volante. Nel posteriore la scritta Honda è scandita in un nuovo carattere tipografico che dovrebbe diventare il segno distintivo di tutti gli EV futuri del marchio.

Il posizionamento dei componenti del propulsore elettrico promette comfort e spaziosità per gli interni. La console centrale vanta un layout semplice con pulsanti facilmente accessibili, spazi dove mettere oggetti e un sistema di ricarica wireless, mentre la plancia prevede un display touch da 15.1″ per dare accesso a opzioni di guida e Infotainment.

Honda e:Ny1 è costruito sulla nuova Architettura e:N F, una piattaforma con motore frontale incentrata su tre caratteristiche fondamentali: carrozzeria dedicata ad alta rigidità, baricentro ribassato e aerodinamica del fondo, elementi che promettono una guida “divertente e sicura”.

La piattaforma integra un propulsore leggero ad alte prestazioni, un motore elettrico e una scatola del cambio. Il tutto è progettato per generare un’uscita di potenza massima pari a 150 kW, con 310 Nm di coppia, accelerazioni e decelerazioni “fluide e lineari”.

Sul fondo della vettura si trova una batteria agli ioni di litio ad alta capacità, in grado di offrire fino a 412 km (WLTP) di autonomia e una ricarica rapida in CC che può andare dal 10 all’80% in 45 minuti.

Il produttore sottolinea che il telaio è appositamente sviluppato per i veicoli elettrici, vanta “una rigidità torsionale migliorata”, grazie all’acciaio ad alta resistenza alla trazione usato per il 47% della carrozzeria. Nel momento in cui scriviamo non sono state indicate informazioni per quanto riguarda i prezzi per il mercato italiano.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.