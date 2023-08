Honor anticipa due nuovi pieghevoli in arrivo a IFA 2023

Il 2023 si sta confermando un anno propizio per i pieghevoli: Samsung ha appena lanciato Z Flip 5 e Z Fold 5, mentre Pixel Fold di Google è disponibile da maggio, ancora OnePlus ha in programma un pieghevole per la fine dell’anno, infine Honor ha appena annunciato che mostrerà non uno, ma due dispositivi pieghevoli in occasione di IFA 2023.

Il costruttore ha confermato che annuncerà due smartphone pieghevoli durante la più grande fiera di elettronica di consumo in Europa che si svolge a Berlino. Uno dei dispositivi è Honor Magic V2, che è stato originariamente lanciato in Cina nel luglio 2023. È il pieghevole in stile tablet più sottile e leggero attualmente sul mercato, con uno spessore di 9,9 mm, appena 1 mm in più di Galaxy S23 Ultra, e un peso di soli 231 grammi.

L’altro dispositivo pieghevole che Honor annuncerà a IFA 2023 è un nuovo modello ancora non rivelato. Sebbene non ci siano state voci o fughe di notizie in merito, non è escluso che venga lanciato un pieghevole a conchiglia. Questo tipo di pieghevole sta diventando sempre più popolare e ha anche il maggior volume di vendite in termini di unità.

L’evento di lancio di Honor a IFA 2023 si preannuncia come un evento importante per l’azienda. L’annuncio di due nuovi smartphone pieghevoli è una mossa significativa per il marchio, e sarà interessante vedere come la loro linea di dispositivi pieghevoli si confronterà con la concorrenza di Samsung e di altri protagonisti su questo mercato.

L’evento di Honor a IFA sarà trasmesso in streaming sul suo sito web alle ore 10:00 dell’1 settembre. L’evento si svolgerà a Berlino, ma per conoscere tutte le novità presentate non sarà necessario andare così lontano. Vi sarà sufficiente tornare sulle pagine di macitynet.

Nel frattempo, per tutto quello che c’è da sapere su Z Flip 5 e Z Fold 5 non vi resta che cliccare sui rispettivi link.

Tutte le ultime novità sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.