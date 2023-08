Microsoft Bing, il chatbot AI arriva in Safari e Chrome

Bing AI è disponibile anche su Safari e Chrome: a fine luglio Microsoft aveva anticipato l’accesso a pochi utenti selezionati come ultimo test, e ora che tutto è pronto sta rendendo accessibile il suo chatbot alimentato dalle tecnologie di intelligenza artificiale AI anche ai browser di terze parti.

L’espansione è arrivata il 7 agosto, a sei mesi esatti dal lancio di Bing AI, un lasso di tempo durante il quale – scrive Microsoft sul comunicato stampa – il chatbot ha tenuto più di un miliardo di conversazioni e ha generato oltre 750 milioni di immagini.

Questo nuovo passo nel nostro viaggio consentirà a Bing di mostrare il suo incredibile valore nel generare risposte sintetiche, nella creazione di immagini e altro ancora, ad una più vasta platea.

Altrove sì, ma con limitazioni

Così da oggi si può chattare con l’AI di Microsoft Bing anche da Safari e Chrome, tuttavia funzionalità come le conversazioni più lunghe e la cronologia delle chat resteranno una esclusiva per Edge, almeno per il momento.

Dall’apertura limitata a pochi utenti, quella di fine luglio, chattare con Bing AI dai browser di terze parti vuol dire anche convivere col limite di 2.000 parole per prompt contro le 4.000 che si possono inserire invece sul browser Edge di Microsoft, oltre al fatto ch le conversazioni vengono ripristinate dopo appena 5 query anziché 30.

Il motore di Bing AI

Bing AI, lo ricordiamo, si basa su ChatGPT-4 di OpenAI ma offre informazioni più dettagliate rispetto al sistema su cui è costruito, questo perché ha l’accesso a Bing Search, il motore di Microsoft capace di ritrovare in rete informazioni dettagliate su eventi che si sono verificati di recente.

Tutto sull’ultima versione di Bing AI

Tra le altre novità dell’ultima versione annunciata nei giorni scorsi, oltre accesso browser terze parti incluso Safari di Apple, segnaliamo l’aggiunta della modalità scura e della ricerca multimodale, il che significa che gli utenti possono caricare una foto e fare in modo che l’AI risponda a domande specifiche sui contenuti dell’immagine.

Tutto quel che c’è da sapere su Bing lo trovate elencato in questa pagina del nostro sito web. Tutto sull’intelligenza artificiale in questa sezione del nostro sito.