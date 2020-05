Honor MagicBook 14, arriva in Italia il portatile che vuole sfidare MacBook Air

Il nuovo portatile Honor MagicBook 14 arriva in Italia entro fine mese: offre peso e ingombri contenuti, design ricercato, lunga autonomia, ricarica veloce e integrazione completa con lo smartphone a prezzo accessibile. Misura appena 32,25 x 21,48 x 1,59 cm e pesa 1,38 kg quindi con valori leggermente superiori ai MacBook Air di Apple, macchina a cui questo notebook strizza l’occhio per design e form factor, pur rimanendo perfettamente distinguibile a prima vista, anche per l’originale profilo blu che corre lungo il perimetro del pannello superiore e il logo Honor dello stesso colore.

Grazie alla generosa batteria da 56Wh Honor MagicBook 14 è dichiarato per una autonomia di 10 ore per le attività d’ufficio, oppure fino a 9,5 ore nella riproduzione di video memorizzati sul portatile oppure 9,4 ore di navigazione web. Interessante anche l’alimentatore potente e compatto incluso: pesa solo 160 grammi, quindi con dimensioni e peso di un alimentatore USB-C per smartphone, ma offre 65W di potenza: con la ricarica veloce si ottiene il 46% del totale di carica in solamente mezzora.

Da rilevare anche lo schermo Full View con risoluzione di 1980 x 1080 pixel in rapporto 16:9 con cornici sottili e certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu per non affaticare gli occhi nemmeno durante le sessioni di utilizzo più lunghe. Il sistema è basato sul processore AMD Ryzen 5 3500U abbinato al processore grafico Radeon Vega 8 e 8GB di memoria RAM DDR4.

La tecnologia Honor Magic-Link 2.0 permette di connettere uno smartphone Honor con il portatile: in questo modo è possibile sfruttare lo schermo del notebook per replicare quello del terminale, trascinare, rilasciare e modificare file tra i due dispositivi, riprendere il lavoro dove lo si era interrotto, il tutto utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse.

Acquistando il portatile gli utenti ottengono un mee di prova gratuita di Microsoft 365 Personal. Honor MagicBook 14 nelle due colorazioni Space Gray e Mystic Silver, con unità SSD da 256GB, sarà disponibile in Italia al prezzo di 599,90 euro a partire dal 26 maggio. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Honor sono disponibili da questa pagina.

Per tutte le notizie su computer portatili e PC Windows si parte dai rispettivi collegamenti. Invece qui di seguito trovate link da seguire per chi è interessato ad Apple e Mac.