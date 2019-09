Facebook Horizon e LiveMaps portano realtà virtuale e aumentata nel mondo e viceversa

Durante l’evento Oculus Connect 6, oltre al potenziamento del visore Oculus Quest tramite Oculus Link, il colosso dei social ha svelato piani ambiziosi con Facebook Horizon e Facebook LiveMaps, due nuove piattaforme che spingono oltre i limiti tra realtà virtuale e aumentata e il mondo reale che ci circonda.

Più volte in passato Tim Cook ha dichiarato che la realtà aumentata ha un potenziale enorme, in grado di cambiare il modo in cui gli utenti usano i computer, comunicano e lavorano. Questo vale ancora di più per Facebook che con Oculus è stato tra i primissimi a credere e investire nella realtà virtuale.

Dal palco di Oculus Connect 6 i dirigenti della divisione Facebook Reality Lab hanno rafforzato ulteriormente questo concetto. Per Facebook la realtà virtuale è la piattaforma del futuro, dopo computer e smartphone, anche se per apprezzarne appieno il potenzialmente serve ancora tempo. I prossimi passi in questa direzione sono rappresentati da Facebook Horizon e Facebook LiveMaps.

Facebook Horizon è la nuova esperienza VR che ricorda Secondo Life, Minecraft e Ready Player One

Facebook Horizon è un mondo social in realtà virtuale che ricorda molto da vicino quanto visto nel fil di fantascienza Ready Player One di Steven Spielberg. Una volta indossato il visore, e collegato il proprio account Facebook, l’utente è completamente libero di muoversi in un universo 3D in cui è possibile comunicare con gli amici, incontrare nuove persone, giocare oltre che cimentarsi in svariate attività di gruppo e non.

Presentazione e filmato di introduzione che riportiamo in questo articolo richiamano alla memoria Second Life ma anche un po’ di Minecraft perché in Facebook Horizon sarà anche possibile creare comunità e nuove esperienze personalizzate, impiegando gli strumenti denominati World Builder che non richiedono conoscenze di programmazione. La beta di Facebook Horizon arriverà all’inizio del 2020.

Occhiali Smart, lavori in corso

Dal palco dell’evento la multinazionale di Mark Zuckerberg ribadisce ancora una volta di essere al lavoro sugli occhiali smart di cui i dirigenti annunciano l’esistenza di diversi prototipi che però non sono stati mostrati al pubblico. All’annuncio non sono seguite nemmeno specifiche né dettagli, così non rimane che attendere. Ricordiamo che negli scorsi giorni sono emerse indiscrezioni che indicano una collaborazione in corso tra Facebook e Luxottica per occhiali smart con il marchio Ray-Ban, probabilmente si tratta di uno dei prototipi accennati nell’evento.

Facebook LiveMaps

Per avere un’idea di Facebook LiveMaps immaginate una versione futuristica di Google Street View con l’aggiunta di livelli di informazioni via computer, il tutto fuso insieme grazie alla realtà aumentata. Si tratta di una nuova generazione di mappe in grado di offrire agli utenti una mappa virtuale del mondo, una piattaforma pensata da zero per l’uso e la visione tramite occhiali per la realtà aumentata, ma anche per altri dispositivi smart che purtroppo Facebook non precisa.

Facebook ha anche precisato come verranno costruite. Alle ormai tradizionali tecnologie di localizzazione e mappatura viene applicata la visione automatica per creare una mappa virtuale e condivisa del mondo. Invece di ricostruire il mondo circostante in tempo reale, gli occhiali smart potranno attingere a spazi 3D già salvati e distribuiti tramite cloud.

In questo modo si riduce enormemente la potenza di calcolo richiesta, così le LiveMaps potranno essere eseguite su chip e processori mobile. Intrigante la possibilità di tele-trasportare il proprio avatar ovunque le mondo in questi spazi 3D, offrendo agli utenti la possibilità di rimanere connessi con le persone che contano ovunque siano, ovunque l’utente si trovi, anche in mobilità.

Tutti gli articoli su Facebook di Macityet sono disponibii a partire da questa pagina. Ricordiamo che anche Apple è attiva da tempo nella realtà aumentata su iPhone e iPad, mappe AR incluse. Secondo numerose indiscrezioni e anticipazioni, sta sviluppando occhiali smart o un visore per la realtà aumentata (qui le tracce scoperte nel codice) che potrebbe arrivare già entro il 2020.