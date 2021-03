Apple non può vantare diritti sullo slogan “One more thing”

Apple non può impedire a Swatch, l’azienda svizzera di orologi da polso di proprietà del The Swatch Group, di usare per scopi pubblicitari la frase “One more thing” tipicamente usata da Steve Jobs al termine dei suoi keynote per presentare un prodotto finale a sorpresa. Tra i prodotti introdotti con la celebre frase: l’Airport, il PowerBook G4, l’iPod, il MacBook Air e tanti altri ancora.

È quanto stabilito nel Regno Unito dal giudice Ian Purvin, annullando una richiesta di Apple secondo la quale la frase era un esplicito riferimento alla Mela e avrebbe potuto dare in qualche modo “dare fastidio” alla Casa di Cupertino.

Il giudice Purvis ha inoltre stabilito che la precedente decisione di tribunale, secondo la quale “l’intenzione di Swatch era di oltrepassare il limite di ciò che è appropriato e non lo è nell’uso di un marchio di impresa”, era errata.

Apple ha più volte in passato cercato di argomentare he il termine fosse strettamente legata ad un modo di dire di Steve Jobs. Quanto stabilito del giudice nel Regno Unito è in linea con quanto già stabilito nel 2019 da un giudice australiano dove Apple aveva presentato un primo reclamo. Secondo Apple il Trade Marks Office australiano non avrebbe dovuto permettere di depositare la frase come marchio, chiedendo che venisse riconosciuta a eli il trademark su questo termine. La sentenza ha dato invece ragione a Swatch probabilmente perché ha pensato prima di altri di registrare la frase. Il trademark è stato approvato e registrato a maggio del 2014 e apparso in Germania il 19 agosto dell’anno dopo.

Nel 2015 Swatch aveva ottenuto il diritto a usare lo slogan “Tick Different”. Che Swatch avesse in mente Apple e Jobs quando ha registrato “One More Thing” è solo un sospetto, ma le strade di Cupertino e quella dell’azienda svizzera che ha fatto dell’orologeria un elemento di fashion casual, da tempo sono in rotta di collisione e la stessa Swatch ha manifestato, alternativamente, ammirazione e l’intenzione di concorrere contro Apple.

È innegabile che i fan di Apple sanno bene che lo slogan “One more thing” è ad ogni modo legato a Apple. Anche Tim Cook in occasione di alcuni keynote ha usato la celebre frase di Jobs. Nel 2015 un rappresentante della società svizzera produttrice di orologi aveva spiegato il marchio in questione non ha nulla a che fare con Apple ma è un riferimento al tenente Colombo, il personaggio interpretato da Peter Falk nella nota serie televisiva statunitense, che spesso ripeteva la frase: “Ancora una cosa…”. Difficile credere che Swatch non sapesse che la frase era quella tipicamente universalmente associata a Steve Jobs; più difficile far credere anche che sia un caso la registrazione del marchio “Tick different”, guarda caso anche questo registrato in concomitanza di “One More Thing…”.

In passato Swatch aveva registrato il marchio “iWatch”, a scopo difensivo, proprio contro Apple. Precedentemente si era parlato di una collaborazione, poi smentita (soprattutto dai fatti), tra la Mela e Swatch per creare Apple Watch.