Huawei CP60, la piastra di ricarica wireless da 15W è in sconto a soli 27 euro

Se volete un caricabatterie wireless per iPhone o per qualsiasi smartphone di ultima generazione dotato del sistema di ricarica senza fili tramite induzione, potete comprare l’eccellente soluzione di Huawei attualmente in promozione a soli 26,67 euro.

Questo caricatore supporta gli smartphone dotati di tecnologia Qi, quindi i nuovi iPhone, da iPhone 8 fino ai più recenti iPhone 11 e 11 Pro/Max, ricaricandoli quindi alla più veloce potenza di 15 W, ma è in grado di riconoscere anche quelli che non supportano tali tecnologie, ricaricandoli alla potenza standard di 5 W oppure a 7,5 W e 10 W in base al tipo di dispositivo in ricarica.

E’ di colore bianco e di forma circolare: il perimetro è incorniciato da una striscia LED che si illumina di rosso durante la ricarica e diventa poi verde nel momento in cui la ricarica della batteria dello smartphone adagiato su di esso è completa. La superficie è realizzata in silicone antiscivolo che evita di far scivolare il dispositivo durante la ricarica e allo stesso tempo non ne graffia il dorso.

Il caricatore Huawei CP60 è inoltre dotato di protezioni integrate contro sovracorrente, surriscaldamento, sovra-voltaggio e cortocircuito. Per beneficiare al massimo della funzionalità di ricarica wireless è importante non ricaricare gli smartphone che indossano custodie in metallo o quelle più spesse di 5 mm. Inoltre è dotato di un sistema di sicurezza che riconosce gli oggetti estranei che potrebbero finire sopra il pad di ricarica, come carte di credito o chiavi, che con caricatori meno costosi potrebbero danneggiare la circuiteria interna.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che al momento lo potete comprare in offerta su Ebay al prezzo di soli 26,67 euro. E’ venduto da lmls-5, che gode di oltre 1.800 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento del 99,1%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.