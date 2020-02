Cover-batteria per iPhone X/XS con ricarica wireless a soli 14,49 euro

Mai più a corto di energia con la cover-batteria per iPhone X e iPhone XS di EasyAcc, che al momento è anche conveniente: grazie a un codice la comprate per soli 14,49 euro.

Chi conosce il concetto o ha avuto/provato accessori simili in passato sa già di cosa stiamo parlando, eppure il testo che sta per seguire è fondamentale anche per loro visto che la soluzione di EasyAcc non solo è moderna ma rivoluziona in parte anche il concetto stesso legato a questa categoria di prodotto.

La custodia, come le altre, è dotata di una batteria, nel caso specifico da 5.000 mAh, che ne ingrossa il dorso ma allo stesso tempo permette di prolungare l’autonomia del telefono al quale si abbina, ovvero un iPhone X o un iPhone XS per la versione attualmente in promozione.

La ricarica però non avviene collegandosi alla presa Lightning ma tramite sistema a induzione. La custodia cioè sfrutta la bobina per la ricarica wireless che Apple ha inserito all’interno del telefono lasciando così libera la presa Lightning, che può così essere usata in qualsiasi momento per ricaricare la sola batteria del telefono oppure per sincronizzarne i dati con un computer.

Allo stesso tempo è presente una presa USB-C che può essere usata per ricaricare la batteria della custodia: in alternativa, basta appoggiare il tutto su un caricatore wireless certificato Qi senza dover collegare alcun cavetto.

Trattandosi poi di una custodia, oltre a prolungare l’autonomia dello smartphone, lo protegge da urti e cadute grazie alla cornice che lo avvolge totalmente. Il dorso, come dicevamo, è allo stesso tempo rivestito con la custodia mentre per il display, in dotazione trovate una pellicola in vetro temperato che lascia scoperto unicamente il notch.

Se siete interessati all’acquisto, anziché 29 euro la potete pagare soltanto 14,49 euro, pari ad uno sconto del 50%, inserendo il codice 5LAYY3OU nel carrello prima dell’acquisto.