Monster Hunter Now, al via le registrazioni del gioco Niantic e Capcom

Monster Hunter Now, il gioco per dispositivi mobili sviluppato da Niantic e Capcom che porta la caccia ai mostri nel mondo reale attraverso la realtà aumentata, sarà lanciato globalmente il 14 settembre. I giocatori interessati possono registrarsi gratuitamente a partire da oggi su App Store e Google Play. Tutti coloro che si registrano riceveranno dei bonus speciali all’interno del gioco al momento del lancio, con premi che aumentano man mano che più giocatori si registrano.

Monster Hunter Now permette ai giocatori di diventare cacciatori veri e propri, offrendo un’esperienza familiare ai fan della saga di Monster Hunter. Combina l’emozione di cacciare mostri, potenziare le attrezzature e affrontare sfide sempre più difficili con l’esplorazione del mondo reale. Cacciare i mostri più potenti richiederà anche una collaborazione di squadra, permettendo ai giocatori di cacciare insieme ad altri tre compagni. Il gioco è stato progettato anche per i nuovi arrivati, offrendo un’esperienza immediata per chi si avvicina per la prima volta a Monster Hunter.

In occasione dell’annuncio, Niantic e Capcom hanno pubblicato un video speciale con nuove informazioni su ciò che i cacciatori possono aspettarsi da Monster Hunter Now.

Come già accennato, tanti più giocatori si pre registreranno il download, tanti più bonus saranno sbloccati per tutti al momento del lancio, sempre che si raggiungono determinati traguardi di registrazione anticipata.

Ecco di seguito tutti i traguardi:

500.000 pre-registrazioni : Pozione x10 e Pallottola Segnapista x3

: Pozione x10 e Pallottola Segnapista x3 1.000.000 pre-registrazioni : Medaglia del Fondatore e Pietra Errante x3

: Medaglia del Fondatore e Pietra Errante x3 2.000.000 pre-registrazioni : Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot 3.000.000 pre-registrazioni : Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3

: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3 5.000.000 pre-registrazioni: 10.000 Zenny e un’altra Espansione Scatola Oggetti da 500 slot! I bonus offrono numerosi vantaggi per i cacciatori. Le Pallottole Segnapista, ad esempio, sono utilizzate per segnare i mostri incontrati durante i viaggi di caccia, consentendo di affrontarli successivamente, e la Medaglia del Fondatore sarà un premio commemorativo esclusivo per i giocatori che si sono registrati anticipatamente. La Pietra Errante amplia l’accesso a nuovi mostri e punti di raccolta, mentre il Trucco speciale per il pre-ordine consente di personalizzare l’aspetto del personaggio.

