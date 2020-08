Hub per iPad Pro, due porte USB-C, jack e HDMI 4K in sconto a 29,99 euro

I nuovi iPad hanno una porta USB-C quasi universale, capace di portare in connessione al dispositivo praticamente di tutto. Da qui nasce l’idea di creare un Hub come questo di Ugreen che oggi è in forte sconto: solo 29,99 euro con un codice.

Questo accessorio permette di collegare ad iPad Pro due accessori USB 3.0, un display fino a 4K (fino a 60Hz) e anche delle cuffie con jack 3,5 pollici. Ha anche una porta USB-C per la ricarica. In pratica alle porte è possibile collegare un disco rigido, una stampante, un mouse con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Da notare che al contrario di altri Hub che pur funzionando non sono studiati appositamente per iPad, quello di Ugreen ha una forma specificatamente disegnata per il tablet. Nella confezione trovate anche uno spessore che diventa utile quando si usa iPad senza custodia. In questo modo l’aggancio sarà sempre preciso.

L’hub di Ugreen costerebbe 37,99 euro. Usando il codice CGEZH5AF lo pagherete 29,99 euro

Click qui per comprare