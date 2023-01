HUD OBD2, schermo secondario per auto in sconto a 20,86 €

Se il computer di bordo dell’auto non funziona più (e sistemarlo vi costerebbe troppo) oppure se guidate un vecchio veicolo che usa il tachimetro analogico e volete modernizzarlo un po’ ottenendo l’accesso a una varietà di informazioni utili, allora sappiate che con 20,86 €, grazie all’offerta attualmente in corso, potete comprare un piccolo ma performante HUD che funziona su qualsiasi abitacolo.

Tutta la sua potenza è racchiusa in un dispositivo grande all’incirca 6 x 5 centimetri e profondo 10 che monta un piccolo schermo a colori con risoluzione 240 x 240 pixel dove poter leggere tutti i dati che è in grado di raccogliere tramite il collegamento OBD2 oppure attraverso il sensore GPS incorporato.

Col collegamento via cavo può mostrare diversi dati come l’ora corrente, la velocità, i giri del motore, la temperatura dell’acqua e dell’olio, il voltaggio della batteria, la durata del viaggio, la distanza percorsa e il livello di pressione dei pneumatici. Può essere usato anche per fare un test dell’acceleratore e dei freni e grazie ai dati raccolti è in grado di fare persino una stima dei consumi di carburante.

Se invece non c’è la porta OBD (quindi il veicolo è davvero tanto vecchio) c’è comunque il GPS incorporato che può essere impiegato per calcolare la velocità in tempo reale, la distanza percorsa e l’altitudine, e ovviamente può anche mostrare l’ora corrente e la durata del viaggio.

Lo schermo può anche essere ruotato per consentire di posizionare il dispositivo in orizzontale, volendo proprio sopra il profilo del cruscotto, subito davanti al volante dell’auto, oppure in verticale, magari direttamente sul profilo dello sportello del conducente o in un’altra posizione comoda.

La promozione

Questo HUD costa 38,46 € ma al momento è in sconto del 45% quindi lo pagate 20,86 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.