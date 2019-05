Hyundai freetime, il noleggio “on-demand” degli accessori originali per vacanze e viaggi

Hyundai Italia ha presentato “Hyundai Freetime”, un nuovo servizio di noleggio per accessori originali. L’iniziativa si configura come servizio on-demand e si rivolge a tutti coloro che trarrebbero vantaggio dall’utilizzo di un accessorio della multinazionale nda ma che, per mancanza di spazio di deposito o in previsione di un utilizzo limitato a pochi momenti, non vogliono procedere con un acquisto.

L’iniziativa è indicata come la prima del genere a essere lanciata da una casa automobilistica in tutta Italia e si affianca ai servizi post-vendita offerti già a propri clienti.

Attraverso il programma – disponibile per i modelli più diffusi in Italia, come i20, ix20, i30, Kona, ix35, Tucson e Santa Fe – i clienti possono noleggiare accessori Hyundai originali, usufruendone in base alle proprie necessità.

In particolare, sono disponibili diversi pacchetti pensati per rispondere a bisogni più svariati – come il “Kit Avventura Invernale “che include Barre Porta-tutto e Porta Sci, oppure il “Kit Emozioni in Bicicletta” (Barre Porta-tutto e Porta Bici), o ancora il “Kit Carico Extra” (Barre Porta-tutto e Box Tetto).

I prezzi partono da 20 euro per un noleggio della durata di un weekend (manodopera esclusa). A tutti i pacchetti si possono inoltre aggiungere i tappeti in gomma e la vasca per il baule.

È possibile accedere a “Hyundai Freetime” dalla pagina dedicata del sito Hyundai, selezionando il pacchetto di proprio interesse, inseriendo le date di inizio e di termine del noleggio e la propria località. Il sistema mostrerà il concessionario più vicino a cui potersi rivolgere per ultimare il noleggio e fissare un appuntamento per il montaggio.