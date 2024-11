Il Mac mini con M4 è un Mac Studio che costa 2.000 euro in meno

Pubblicità

I risultati dei primi benchmark eseguiti con Geekbench 6 sul chip M4 Pro evidenziano risultati notevoli, con il chip M4 Pro top di gamma che è in pratica più veloce del chip M2 Ultra top di gamma in termini di performance multi-core della CPU.

Come si apprende facendo un confronto dei risultati ottenuti:

Mac mini con M4 Pro (14-core CPU): punteggio di 22.094 nei test multi-core (su una media di 11 risultati registrati)

(14-core CPU): punteggio di nei test multi-core (su una media di 11 risultati registrati) Mac Studio con M2 Ultra (24-core CPU): punteggio di 21.351 (su una media di 600 risultati).

In base a questi risultati, l’M4 Pro, usato sia sui Mac mini che sui MacBook Pro, detiene in questo momento il record di chip Apple Silicon più veloce nell’ archivio di Geekbench 6, risultati che saranno certamente superati dai Mac con chip M4 Max 16-core per i quali non sono ancora presenti test nel database di Geekbench.

In pratica è ora possibile acquistare una macchina come il Mac mini nella variante con chip M4 Pro con CPU 14-core a partire da 1.909 euro, e ottenere performance non troppo diverse dal Mac Studio con chip M2 Ultra con CPU 24-core, configurazione che parte da 4.899 euro. Se volete una macchina ancora potente e paragonabile al Mac Studio M2 Ultra c’è anche il modello di Mac mini M4 a 12 Core disponibile anche su Amazon. Questo è conveniente per chi fa musica e utilizza alcune DAW che non sfruttano i due Performance core in più del modello più costoso.

Macrumors, che ha riportato i dati di Geekbench, fa notare che in termini di migliorie delle performance anno su anno, l’M4 Pro è fino al 45% più veloce del chip M3 Pro top di gamma in termini di performance multi-core della CPU tenendo conto dei risultati ottenuti con Geekbench 6 finora. Di seguito il confronto:

– Mac mini con chip M4 Pro (14-core CPU): punteggio di 22.094 nei test multi-core score (media di 11 risultati disponibili)

– MacBook Pro con chip M3 Pro (CPU 12-core): 15.282 (media su oltre 4000 risultati disponibili).

I chip M4 e M4 Max sono realizzati usando tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione che migliora prestazioni ed efficienza energetica. questi chip vantano prestazioni single‑thread e prestazioni multi-thread drasticamente più veloci rispetto a chip precedenti; migliora anche l’architettura grafica della GPU, la banda della memoria unificata (fino al 75%), e anche le prestazioni del Neural Engine (fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente).

Qui sotto i modelli di Mac mini con M4 e M4 Pro preficongurati acquistabili anche a rate e senza interessi su Amazon.

