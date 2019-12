I capolavori dello Studio Ghibli arrivano per la prima volta in digitale

L’intero catalogo di film d’animazione del famoso studio giapponese Ghibli saranno disponibili in digitale per la prima volta il 17 dicembre e poi si potranno vedere in streaming nel 2020 su HBO Max.

Le avventure di Totoro, di Howl e della Strega delle Lande, di Nausicaa, Kiki e di tutti gli altri personaggi che sono nati dal leggendario studio giapponese lasciando segni indelebili nella storia del cinema e nella cultura popolare in Giappone e non solo, saranno presto disponibili in digitale negli Stati Uniti.

Proprio per questo, e data la velocità del mercato cinematografico che passa anche dallo streaming e dalle piattaforme digitali, è lecito pensare che non ci vorrà molto tempo prima che si potranno acquistare anche nel resto del mondo e qui in Italia.

Prima delle vacanze di Natale, i 21 film d’animazione dello Studio Ghibli saranno dunque, per la prima volta, disponibili per l’acquisto su piattaforme digitali. È la prima volta che la leggendaria casa di produzione di cinema d’animazione compie questo passo verso il digitale. Un passo che è stato presentato lunedì 2 dicembre 2019 dal distributore GKIDS.

Il catalogo dello Studio Ghibli comprende titoli acclamati dalla critica e amati dal pubblico, come La città incantata, Il castello errante di Howl e Il mio vicino Totoro. Tutti i film firmati dalla casa giapponese saranno disponibili dal 17 dicembre, per ora soltanto negli Stati Uniti e in Canada, attraverso Apple TV, Amazon VOD, Vudu, Google Play, Sony, Microsoft e Fandango Now. In streaming, invece, i film si potranno vedere su HBO Max in esclusiva a partire da maggio 2020.

Dopo il debutto nel 1985, i registi di film d’animazione Hayao Miyazaki e Isso Takahata hanno reso celebre Studio Ghibli per le storie animate di mondi fantastici e vicende epiche, racconti che scaldano il cuore. I film di Studio Ghibli hanno conquistato il pubblico e prima ancora la critica, aggiudicandosi sei nomination nella categoria Oscar per il miglior film d’animazione, vincendone uno per La città incantata nel 2003.

