I cinesi proprietari di Volvo comprano Meizu

Il gruppo automobilistico cinese Geely (proprietario, tra le altre cose, di Volvo) entrerà a breve nel mercato smartphone Android: Reuters riferisce che il gruppo ha acquistato il 79,09% dal produttore di telefoni Meizu attraverso la sua filiale Xingji Technology. Il marchio rimarrà indipendente, ma le due entità collaboreranno a stretto contatto in diverse aree, in particolare sull’aspetto del software.

Geely non nasconde quelle che sembrano grandi ambizioni nel seattore degli smartphone, riferendo di voler puntare a dispostiivi top di gamma offrendo prodotti “diversi”. Meizu è noto per i suoi cellulari con FlymeOS, versione personalizzata di Android che entrambe le due aziende sperano di migliorare ed estendere a più dispositivi. A settembre dello scorso anno, Reuters aveva rifertito che il gruppo mirava a commercializzare il suo primo telefono entro il 2023 e a venderne 3 milioni di unità già dal primo anno.

Nel settore smartphone Geely troverà un mercato già occupato da marchi quali Xiaomi, Oppo, Vivo e simili. Il gruppo riferisce di essere fiducioso e ha fatto sapere di stare lavorando su diversi progetti di telefoni, ma anche indossabili basati sulle tecnologie XR (realtà virtuale, aumentata ecc).

Meizu non è un marchio noto a molti: inizialmente produceva lettori MP3 e presentò un lettore MP4 nel 2006. Nell’aprile 2007 è stato il turno di Meizu M8, smartphone che procurò a Meizu una denuncia da parte di Apple per la evidentissima somiglianza con iPhone EDGE. Il primo gennaio 2011 con Meizu M9, primo dispositivo basato su Android, la produzione dell’azienda si è spostata completamente verso gli smartphone.

L’anno seguente fu rilasciato l’MX, il primo dispositivo a funzionare con Flyme, una versione altamente personalizzata di Android. Quest’ultimo è stato anche il primo dispositivo Meizu ad essere commercializzato ufficialmente fuori dalla Cina. Nel dicembre 2012 fu commercializzato MX2, esportato in Russia, Israele e Hong Kong.

Recentemente Meizu ha fatto parlare di sé per via di una campagna di marketing che annunciava un telefono senza nessun foro, né per l’altoparlante né per la porta di ricarica: un concetto intrigante che alla fine si è rivelato essere solo un scherzo.

