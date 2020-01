I film d’animazione dello Studio Ghibli in arrivo su Netflix da febbraio 2020

Lo Studio Ghibli sbarcherà su Netflix. Lo farà a piccoli passi: dal 1° febbraio saranno disponibili i primi film d’animazione sulla piattaforma di tv in streaming e saranno disponibili inizialmente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, Nuova Zelanda, in America centrale e nel Sud America. Successivamente arriveranno in Nord America.

La notizia arriva a meno di due mesi dall’annuncio dello sbarco di tutti i 21 film d’animazione del leggendario Studio Ghibli su HBO Max. Lo studio giapponese, all’inizio di dicembre 2019, aveva dichiarato, infatti, che presto i film sarebbero stati disponibili per la prima volta in digitale e in streaming, compiendo così il primo passo nel digitale.

Netflix in questo momento sta lavorando ai sottotitoli dei film in 28 lingue differenti e sta fornendo nuovi doppiaggi in 20 lingue.

Tra i primi film dello Studio Ghibli che gli abbonati Netflix potranno vedere ci sono “Castello nel cielo”, “Pioggia di ricordi”, “Porco Rosso”, “Si sente il mare” e “I racconti di Terramare”. Questi titoli dovrebbero essere disponibili a partire dal 1° febbraio 2020.

Un mese dopo, il 1° marzo 2020, Netflix dovrebbe aggiungere alla lista “Nausicaa della Valle del Vento”, “Principessa Mononoke”, “I miei vicini Yamada”, “La città incantata”, “La ricompensa del gatto”, “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento”, “La storia della Principessa splendente”.

Infine, dal 1° aprile, saranno disponibili su Netflix anche “Pom Poco”, “I sospiri del mio cuore”, “Il castello errante di Howl”, “Ponyo sulla scogliera”, “La collina dei papaveri”, “Si alza il vento”, “Quando c’era Marnie”.

