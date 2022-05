I Galaxy Buds li trovate nella custodia Pokemon

Se incontrate un passante che tira fuori dallo zaino una sfera Poké e si appresta ad aprirla, non abbiate timore perché dentro potrebbero esserci soltanto degli auricolari. Un paio di Galaxy Buds, per la precisione, che Samsung sta proponendo in edizione limitata per tutti i fan della saga dei Pokémon, giovani o nostalgici, racchiudendoli all’interno di una speciale custodia di ricarica che imita in tutto e per tutto quelle sfere dentro cui vengono stoccati i vivaci animaletti immaginati da Satoshi Tajiri.

Sicuramente la comodità viene vanificata dalla tradizionale custodia, datosi che ha le dimensioni e gli ingombri di una palla da tennis. Ma è l’aspetto quello che conta, specie per i fan più sfegatati del franchise che non vedono l’ora di avere sempre con sé un piccolo rappresentante tangibile della propria passione.

Non c’è niente di speciale in questa custodia, anche perché non è una vera e propria sostituta di quella originale. Si tratta infatti di una semplice sfera di plastica dentro cui alloggiare la cover di ricarica dei Galaxy Buds, come in una sorta di custodia-nella-custodia (è compatibile sia coi Galaxy Buds 2, che coi Galaxy Buds Pro e i Galaxy Buds Live).

Per aumentare ulteriormente il desiderio dei clienti verso questa curiosa custodia, l’azienda include dentro un adesivo da collezione: in tutto ce ne sono 9: si va dai tre celebri Pokémon Charmender, Bulbasaur e Squirtle che i giocatori ricorderanno per essere quelli che vengono proposti a inizio partita per cominciare l’avventura, passando per il più famoso di tutti, Pikachu, e ce ne sono poi altri altrettanto storici come Eevee, Jigglypuff, il mutabile Ditto, il potente Dragonite, Lapras, Gengar e l’introvabile Mew (che presumiamo sarà il più difficile da trovare anche in questi adesivi).

Per il momento è in vendita soltanto in Corea del Sud, dove costa 134.000 won, all’incirca 100 euro col cambio attuale. Ma datosi che neppure il Galaxy Z Flip 3 in versione Pokédex è uscito fuori dal paese, difficilmente sarà possibile vedere questa particolare edizione dei Galaxy Buds sugli scaffali dei negozi Samsung europei.