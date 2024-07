I migliori monitor da lavoro in offerta Prime Day da LG, Dell, Samsung, Benq, AOC, Philips

Pubblicità

Sono disponibili sul mercato un numero sterminato di monitor per il lavoro e l’home office. Tra le tante offerte del Prime Day, abbiamo selezionato una serie di modelli nei quali la perfetta fedeltà cromatica non è fondamentale, preferendo aspetti quali la comodità dello spazio di lavoro e le funzionalità.

Se siete alla ricerca di un buon prodotto per lavorare da casa, di seguito trovate vari modelli con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, ideali per il cosiddetto “lavoro agile” a casa ed in ufficio.

Aspetti di cui tenere conto

La maggior parte delle attività svolte per l’ufficio richiede spazio, alta definizione e leggibilità dei dettagli. Chi lavora tutto il giorno con più finestre affiancate ha bisogno di un’area di visualizzazione più ampia possibile. Per avere più spazio a disposizione anche chi usa un portatile ha vantaggi e lavora meglio aggiungendo un monitor esterno.

Un monitor esterno di grandi dimensioni offre ovviamente tanti vantaggi, basta solo pensare alla navigazione, alla possiiblità di aprire più finestre e programmi contemporaneamente. Lavorare con un monitor desktop rende il lavoro più efficiente e permette di risparmiare tempo. Una scelta salutare anche per gli occhi: testi ed elementi grafici sono più grandi e nitidi. Più grande è lo schermo più spazio è disponibile per le immagini e l’allineamento di strumenti e finestre.

Per la nitidezza, consigliamo schermi ad elevata risoluzione. Una semplice regola: la nitidezza dell’immagine dipende sia dalla risoluzione che dalla diagonale del monitor. La stessa risoluzione offre maggiore definizione su uno schermo piccolo, mentre perde gradualmente nitidezza su uno schermo più grande, perché lo stesso numero di pixel viene distribuito su una superficie maggiore.

La risoluzione è il numero di pixel orizzontali e verticali presenti su un pannello . Il parametro che misura il rapporto tra la risoluzione (quantità dei pixel) e la dimensione del display (diagonale in pollici) è la densità di pixel che viene espressa in PPI (Pixel Per Inch). Come regola si può quindi dire che maggiore è la densità di pixel e maggiore sarà l’accuratezza dei dettagli.

RIsoluzioni consigliate

Schermo 23/24″ in formato 16:9: risoluzione di 1920 × 1080 pixel (Full HD). Ancora meglio sono gli schermi da 23/24 pollici con un rapporto di aspetto 16:10 e una risoluzione di almeno 1920 × 1200 pixel (WUXGA). È possiible confrontare due pagine A4 affiancate.

Schermo da 27″: Risoluzione di 2560 × 1440 pixel (WQHD) o superiore, ancora meglio 3840 x 2160 (UHD-4K). Questa combinazione tra diagonale dello schermo e risoluzione offre più spazio di lavoro rispetto al Full-HD – soprattutto se si utilizzano più finestre contemporaneamente.

Schermo da 32″: La risoluzione di 3840 × 2160 pixel (UHD-4K) e il rapporto d’aspetto di 16:9 offrono il massimo dello spazio e visione ottimale dei contenuti e degli strumenti del menu.

Altre caratteristiche di cui tenere conto

Affinché il monitor funzioni in maniera ottimale con il computer o il notebook utilizzato deve disporre di un’uscita segnale adeguata per la risoluzione e il tipo di segnale desiderato. I vecchi collegamenti analogici (VGA/DSub) non consentono la trasmissione ottimale di segnali Full-HD. Per risoluzioni superiori a Full-HD sono consigliabili i collegamenti HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort o USB-C (verificate i collegamenti disponibili nel proprio computer o notebook).

I monitor di ultima generazione dispongono di tre tipi di connessione: DisplayPort, HDMI e USB-C, talvolta dispongono anche del connettore DVI.

Pannello, spazio colore, ergonomia

I monitor si differenziano a secondo del tipo di retroilluminazione e della tecnologia del pannello. Per le attività quotidiane dell’home office è consigliabile la tecnologia IPS. Se il monitor viene utilizzato non solo per attività lavorative, ma anche per l’intrattenimento, per la fotografia, per la visione di contenuti video, si consiglia di scegliere un buon monitor per la grafica (a questo indirizzo una serie di consigli su come scegliere il monitor).

Un monitor di qualità si contraddistingue non solo per le sue prestazioni in termini di qualità visiva, ma deve permettere una postura ergonomica e proteggere gli occhi. Se possibile è bene acquistare un monitor con finitura opaca e/o trattamento antiriflesso.

Ed ecco la lista con caratteristiche prezzi e sconti.

AOC

A 79,90 € invece di 95,00 € | sconto 16% – fino a 17 lug 24

A 83,99 € invece di 109,00 € | sconto 23% – fino a 17 lug 24

A 91,99 € invece di 159,99 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 99,90 € invece di 109,00 € | sconto 8% – fino a 17 lug 24

ACER



A 79,90 € invece di 99,90 € | sconto 20% – fino a 17 lug 24

A 94,90 € invece di 119,90 € | sconto 21% – fino a 17 lug 24

A 119,90 € invece di 149,90 € | sconto 20% – fino a 17 lug 24

ASUS



A 199,99 € invece di 299,00 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

BENQ

A 519,99 € invece di 599,00 € | sconto 13% – fino a 17 lug 24

DELL



A 84,99 € invece di 102,00 € | sconto 17% – fino a 17 lug 24

A 89,99 € invece di 105,00 € | sconto 14% – fino a 17 lug 24

A 99,99 € invece di 125,00 € | sconto 20% – fino a 17 lug 24

A 109,99 € invece di 129,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 129,99 € invece di 159,00 € | sconto 18% – fino a 17 lug 24

A 399,00 € invece di 469,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

HP



A 79,99 € invece di 139,99 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 89,99 € invece di 159,99 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 169,99 € invece di 599,40 € | sconto 72% – fino a 17 lug 24

A 329,99 € invece di 510,00 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

A 449,99 € invece di 700,00 € | sconto 36% – fino a 17 lug 24

LG



A 99,99 € invece di 179,00 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 119,99 € invece di 209,00 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 159,99 € invece di 279,00 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 199,99 € invece di 349,00 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 299,99 € invece di 399,00 € | sconto 25% – fino a 17 lug 24

A 299,99 € invece di 479,00 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 349,99 € invece di 599,00 € | sconto 42% – fino a 17 lug 24

A 399,99 € invece di 599,00 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

MSI

A 79,99 € invece di 119,00 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 89,99 € invece di 129,99 € | sconto 31% – fino a 17 lug 24

A 299,99 € invece di 660,95 € | sconto 55% – fino a 17 lug 24

PHILIPS

A 89,90 € invece di 119,00 € | sconto 24% – fino a 17 lug 24

A 89,90 € invece di 129,90 € | sconto 31% – fino a 17 lug 24

A 104,90 € invece di 139,00 € | sconto 25% – fino a 17 lug 24

A 139,90 € invece di 203,25 € | sconto 31% – fino a 17 lug 24

A 229,90 € invece di 349,00 € | sconto 34% – fino a 17 lug 24

A 299,90 € invece di 489,00 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

SAMSUNG

A 89,90 € invece di 209,00 € | sconto 57% – fino a 17 lug 24

A 109,90 € invece di 197,40 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 119,90 € invece di 219,00 € | sconto 45% – fino a 17 lug 24

A 169,90 € invece di 299,00 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 189,90 € invece di 339,00 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 199,90 € invece di 359,00 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 269,90 € invece di 439,00 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

A 274,99 € invece di 389,00 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 1.399,90 € invece di 1.599,00 € | sconto 12% – fino a 17 lug 24

KOORUI