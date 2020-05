I nuovi auricolari Skullcandy integrano Tile per il tracciamento

L’integrazione con Tile per ritrovare chiavi, portafoglio e altri oggetti importanti è già stata realizzata per cuffie, valige e altri dispositivi e accessori, ma i quattro nuovi auricolari Skullcandy sono i primi con tecnologia Tile integrata per il tracciamento.

Ricordiamo infatti che i piccoli dispositivi Tile possono essere applicati praticamente a qualsiasi oggetto che l’utente teme di perdere, invece nei quattro nuovi modelli di auricolari Skullcandy la tecnologia Tile è implementata in ciascuno dei due auricolari, in questo modo l’utente può ricercare quello destro oppure quello sinistro separatamente, o anche insieme quando sono riposti nella custodia di trasporto, quando l’utente non ricorda dove l’ha lasciata.

Si tratta dei modelli Skullcandy Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel e Sesh Evo. Tra i più interessanti e anche più costosi Push Ultra sono dotati di gancio per le orecchie modellabile, in questo modo ogni utente può dargli la forma desiderata per fissarli meglio. Si tratta di auricolari senza fili indicati anche per lo sport e le attività all’aperto, grazie alla resistenza ad acqua e sudore con certificazione IP67.

Entrambi gli auricolari Push Evo integrano i comandi per gestire riproduzione audio e volume: l’autonomia degli auricolari è di 6 ore, mentre con la custodia di ricarica wireless inclusa si aggiungono altre 34 ore di funzionamento, per un totale di 40 ore.

Gli auricolari Skullcandy con integrazione Tile Push Ultra da 99,99 dollari, Indy Evo da 79,99 dollari, Indy Fuel da 99,99 dollari e Sesh Evo a 59,99 dollari sono ordinabili presso il sito web del costruttore. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Skullcandy sono disponibili da questa pagina.

Ricordiamo che Apple sta lavorando a un suo dispositivo e tecnologia di tracciamento che potrebbero essere introdotti entro quest’anno. Per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina. Invece tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina.