Nuovo iPad? Comprate anche Logitech Crayon in sconto: 54 €

Se avete un iPad di ultima generazione, quello da 10,5 pollici, oppure uno dei modelli precedenti che supportano la Apple Pencil 1, andate su Amazon dove trovate laLogitech Crayon, lo stilo economico che rappresenta la sola alternativa alla Apple Pencil, al prezzo più basso: solo 54 euro invece che 70 euro, prezzo ufficiale

Di questo stilo digitale nato primariamente per il mondo della didattica ma perfettamente funzionale anche per chi ama dilettarsi con grafica e applicazioni di creatività, abbiamo già detto più volte. È in grado di rilevare anche la diversa inclinazione della punta per realizzare tracciati più sottili o più spessi, a differenza però di Apple Pencil non è provvisto di tecnologia per rilevare anche la pressione.

Per facilitarne l’uso da parte di ragazzi e bimbi, Logitech Crayon è più facile da impugnare, il tappo non può essere smarrito perché è attaccato allo stilo, infine per la ricarica offre una porta Lightning femmina, riducendo il rischio di guasti rispetto alla porta Lightning maschio invece presente sulla prima generazione di Apple Pencil.

Annunciato insieme agli iPad del 2018, Logitech Crayon comunica con i tablet Apple tramite tecnologia radio RF e non con il Bluetooth, questo lo rende incompatibile con gli iPad Pro, ma è perfettamente compatibile con gli iPad Air, iPad di settima generazione e iPad mini 5, il che la rende un prodotto eccellente ed integrato per il sistema dei tablet “low cost” di Apple a cui si adegua meglio della Apple Pencil.

Ecco qui tutti gli iPad con cui è compatibile

iPad Air (terza generazione)

iPad mini (quinta generazione)

iPad Pro 11″

iPad Pro 12,9″ (terza generazione)

iPad (settima generazione)

iPad (sesta generazione)

A solo 54 euro siamo i fronte al prezzo più basso, molto più basso di quello già scontato, 70 euro, che viene applicato nel corso delle ultime settimane.