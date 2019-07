iClever IC-BTS04, mini-speaker Bluetooth a prova di tutto: 19,49 euro

Se volete amplificare la musica dello smartphone con uno speaker portatile ma potente, provate con iClever IC-BTS04, una soluzione tascabile che acquistate in offerta con un codice a soli 19,49 euro.

Questo altoparlante è davvero mini: misura 16 x 2,82 x 6,4 centimetri e pesa appena 254 grammi, è perciò grande pressappoco quanto uno smartphone e risulta davvero comodo da trasportare in una borsa, una valigia o da tenere a portata di mano nel tascone di un cappotto.

Nonostante le ridotte dimensioni è davvero potente: integra infatti un driver da 5W che promette un elevato volume di ascolto e una riproduzione fedele di tutte le frequenze, con bassi molto potenti – scrive il produttore nella scheda prodotto.

E’ certificato IPX5, perciò è caratterizzato da un involucro protetto dai getti d’acqua e può così essere usato tranquillamente anche al mare o a bordo piscina, senza temere neppure un improvviso scroscio di pioggia durante un pic-nic. Sebbene dalle immagini sia difficile riscontrarne la presenza dell’apposito slot, il produttore segnala la possibilità di collegare una scheda microSD per l’ascolto della musica senza usare la tecnologia Bluetooth, quindi in maniera completamente indipendente da uno smartphone.

In questo senso si rivelano così molto utili i pulsanti incassati sul bordo superiore, dal quale è possibile gestire la riproduzione musicale direttamente dalla cassa. Eventualmente è possibile anche collegare un qualsiasi riproduttore MP3 sfruttando la presa AUX tramite in cavo jack audio da 3.5mm (non incluso in dotazione).

Il prezzo di questo speaker è di 39 euro ma con il codice OHQC50OFF si risparmiano 20 euro pagandolo soltanto 19,49 euro.