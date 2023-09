IFA 2023 Belkin accelera ricarica e dati con Qi2 e Thunderbolt 4

Belkin annuncia il lancio di otto nuovi prodotti nei segmenti alimentazione, audio e connettività, presentati nell’ambito di IFA 2023.

BoostCharge Pro Universal Easy Align da 15 W

La nuova base permette di caricare rapidamente dispositivi che supportano più standard Qi con potenza massima di 15 W. La superficie di carica semplifica l’allineamento e il materiale antiscivolo mantiene il dispositivo sotto carica allineato anche se urtato o se vibra a causa di una chiamata in arrivo.

BoostCharge Pro Charging Pad 3-in-1 Wireless Qi2

Questa base di ricarica wireless sfrutta il recente standard Qi2, ed è una soluzione 3 in 1 che offre fino a 15W con i dispositivi Qi2 e Qi a 5W per accessori come gli auricolari Belkin SoundForm e altri compatibili con la ricarica Qi. La porta USB-C permette il collegamento di dongle per la ricarica veloce degli Apple Watch più recenti. Il pad in questione è compatibile MagSafe, sottile e compatto, facile da trasportare.

BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand

Il Qi2 Convertible Pad/Stand è una soluzione di ricarica veloce pensata sia per la casa, sia per essere trasportata e utilizzata in mobilità. È compatibile MagSafe e vanta un design convertibile che permette di passare dalla modalità base di ricarica a sostegno, ideale per FaceTime, ricevere chiamate o visualizzare streaming video mentre i dispositivi si ricaricano.

Caricabatterie da parete BoostCharge Pro 140W 4-Port GaN

Con questo accessorio è possibile ricaricare un MacBook Pro a piena velocità e caricare velocemente iPhone o iPad allo stesso tempo; si tratta di un alimentatore da 140W a 4 porte con tecnologia GaN; offre 3 porte USB-C e 1 porta USB-A e supporta vari dispositivi USB-C quali smartphone, tablet e notebook.

Caricabatterie BoostCharge Hybrid 25W + Power Bank 5K

Questo accessorio è un powerbank e anche un caricabatterie con supporto PD (Power Delivery) e ricarica a due modalità (dual charge) che consente l’uso sia quando è collegato alla presa, sia quando l’accessorio da caricare è collegato al powerbank stesso. Integra il supporto per la tecnologia di ricarica rapida PD3.1 ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi che supportano la tecnologia PD.

Hub Thubderbolt 4 Connect 5-in-1

L’hub Thunderbolt 4 Core Hub 5-in-1 di Belkin è portatile e permette di collegare monitor (fino a 2 quelli supportati), accessori per la ricarica, e collegare in cascata fino a 6 dispositivi; sono presenti 4 porte Thunderbolt 4, 1 porta USB-A ed è supportato il Power Delivery fino a 96W.

Belkin ha anche presentato la cuffia SoundForm Inspire Kids con driver da 40mm che offre un volume limitato a 85 decibel per proteggere l’udito dei più giovani, e la cuffia SoundForm Adapt, pensata per ufficio, indicata come in grado di offrire chiamate di qualità, con microfono integrato e funzionalità di cancellazione rumori ambientali. La batteria di quest’ultimo modello è indicata in grado di durare 65 ore. I prezzi dei prodotti Belkin presentati a IFA 2023 non sono stati annunciati; alcuni saranno disponibili a breve, altri entro la fine dell’anno. Il BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand sarà disponibile nel primo trimestre del 2024. I prodotti Belkin sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio su Amazon.

Per tutte le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.