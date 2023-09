Da AOC Agon monitor con hub e portatili per studiare e giocare

AOC e il suo marchio dedicato al gaming AGON, propongono una gamma di monitor progettati per soddidfare le esigenze più disparate, in particolare quelle degli studenti.

Il monitor AOC 24V5CW (209,83 euro su Amazon nel momento in cui scriviamo) è una soluzione versatile, in grado di migliorare la produttività e il multitasking. Con il suo design sottile e compatto e un pannello IPS Full HD da 24″, è adatto anche a spazi ristretti come un dormitorio o un appartamento condiviso.

L’ingresso USB-C supporta la Power Delivery da 65 W, con la possibilità di alimentare notebook e altri dispositivi. Dotato di un hub USB 3.2 a 4 porte, di una webcam da 2MP con riconoscimento facciale Windows Hello e di un supporto ergonomico regolabile, questo monitor è adatto a studenti che lavorano su più attività contemporaneamente, frequentano corsi online, collaborano a progetti di gruppo e hanno biasogno di partecipare a videoconferenze.

Aumentando le dimensioni e la risoluzione del display, il modello AOC Q27V5CW (315,99 euro nel momento in cui scriviamo su Amazon) offre un display QHD da 27″ con design sottile e pannello IPS che promette riproduzione accurata dei colori. L’ingresso USB-C con Power Delivery da 65 W consente la connettività e la ricarica dei dispositivi.

È dotato di un hub USB 3.2 a 4 porte e di webcam da 2MP, oltre che di un supporto ergonomico regolabile. Questo modello è consigliato per studenti creativi che si dedicano alla progettazione grafica, al montaggio video e ad altre attività che rendono più comodo un display di maggiori dimensioni.

Il monitor AOC CU34P3CV da 34 pollici (454,00 euro su Amzon) è UW-QHD dotato di un pannello VA con rapporto di aspetto 21:9 e curvatura 1500R, ed è grado di sostituire una configurazione a doppio monitor grazie alla ampia superficie dello schermo.

Sul versante connettività abbiamo: l’ingresso USB-C (65 W Power Delivery), hub USB 3.2 a 4 porte e ingresso RJ-45. Il monitor vanta una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e tecnologia Adaptive-Sync che lo rendono adatto anche al gaming. Due casse da 5 W. Completano il pacchetto un supporto ergonomico regolabile in altezza e uno switch KVM per la commutazione dei dispositivi.

Tutti e tre i modelli fin qui descritti sono Flicker-Free: ciò significa che, utilizzando la corrente continua anziché il PWM per regolare la luminosità, i monitor non mostrano sfarfallio, funzionalità che tornerà utile quando vengono utilizzati anche per molte ore. Tutti i monitor dispongono di una modalità LowBlue nell’OSD che altera leggermente la temperatura del colore per eliminare i toni blu e garantire una visione confortevole, soprattutto al buio.

AOC I1601P (206,93 euro su Amazon) è un monitor per studenti che hanno bisogno di lavorare su compiti o presentazioni mentre sono in viaggio o per gli studenti che studiano in luoghi diversi. È un monitor IPS da 15,6″ portatile con risoluzione Full HD e connettività USB-C. Il design sottile (spessore di 8,5 mm) e la struttura leggera (800 g) consentono di trasportarlo facilmente in uno zaino.

La smart cover inclusa fornisce protezione durante il trasporto e funge da supporto. La modalità di rotazione automatica permette di passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale adattandosi a qualsiasi spazio di lavoro. Grazie alla connettività USB-A con DisplayLink, può essere utilizzato anche con i computer portatili meno recenti. È anche dotato della modalità LowBlue.

Con un design rosso/nero, il monitor da gioco AOC GAMING 24G2SPU con IPS Full HD da 23,8″ (172,99 euro nel momento un cui scriviamo su Amazon) offre pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un MPRT di 1 ms. Il basso input lag, la compatibilità con Nvidia G-SYNC e una varietà di modalità di lo rendono adatto nell’ambito gaming. Il monitor include casse da 2W e supporta il software AOC G-Menu per il controllo della visualizzazione su schermo.

Con un display QHD da 27″, AOC GAMING Q27G2S/EU (287,13 euro su Amazon) vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, MPRT di 1 ms e un basso input lag, con benefici in ambito gaming. Il pannello IPS è indicato sia per la produttività, sia per i giochi. Il monitor si caratterizza per il design da gaming accentuato, le cornici sottili, il supporto regolabile in altezza e l’OSD personalizzabile tramite il software G-Menu di AOC.

Entrambi i modelli da gioco, 24G2SPU e il Q27G2S/EU, sono privi di sfarfallio e offrono la modalità di illuminazione LowBlue.