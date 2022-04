Attivato un programma di riparazione per gli Apple Watch Series 6 con schermo nero

Apple ha attivato un programma di assistenza per gli Apple Watch Series 6 da 40mm per risolvere un problema che si presenta mostrando il display completamente nero. La Mela riferisce che i dispositivi interessati sono una piccola percentuale prodotti tra aprile 2021 e settembre 2021.

Il problema riguarda alcuni dispositivi con cassa da 40mm. Gli utenti di dispositivi che presentano questo problema, possono verificare se il loro Apple Watch rientra tra quelli idonei al programma indicando il numero di serie del prodotto in questa sezione del sito Apple.

È possibile individuare il numero di serie del proprio Apple Watch usando l’iPhone (basta aprire l’app Watch, toccare il pannello Apple Watch, quindi Generali > Info e da qui visualizzare il numero di serie).

La procedura di assistenza prevede l’esame del dispositivo presso un centro di assistenza. Il dispositivo verrà esaminato prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo a questo programma.

Apple spiega che se l’Apple Watch presenta un danno che impedisce di portare a termine la riparazione, sarà necessario risolvere il problema prima dell’intervento di assistenza (e in alcuni casi la riparazione aggiuntiva potrebbe essere a pagamento).

Questo programma Apple a livello mondiale non estende la copertura della garanzia standard di Apple Watch e non influisce sui diritti previsti dalle leggi per la tutela dei consumatori.

Il programma copre gli Apple Watch Series 6 interessati per due anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.