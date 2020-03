Il blocco portabilità danneggia utenti, ILIAD e gli operatori virtuali

Il blocco della portabilità del numero fisso e mobile proposto in due emendamenti dovrebbe durare per l’intero periodo dell’emergenza Coronavirus: se venissero approvati non solo non garantirebbero maggiori livelli di sicurezza per utenti e personale interessati, ma danneggerebbero utenti, ILIAD e in generale tutti gli operatori virtuali.

Si tratta di due emendamenti in vaglio al Senato per il Decreto legge Cura Italia, firmati tra gli altri da Matteo Salvini della Lega e da Mauro Coltorti del Movimento Cinque Stelle. Innanzitutto si tratta di due emendamenti inutili, non solo in considerazione della situazione delicata che l’Italia sta attraversando ora, ma perché nella stragrande maggioranza dei casi le operazioni di portabilità del numero vengono effettuate senza l’intervento di un tecnico sul posto, bensì semplicemente con operazioni tematiche che solitamente vengono completate entro tre giorni dalla richiesta dell’utente.

Ormai da diversi anni a questa parte la diffusione di abbonamenti mobile e fissi è capillare, così la quota più importante del mercato non è quella costituita da nuovi abbonamenti, bensì dagli utenti che usufruiscono della portabilità del numero per cambiare operatore. Per questa ragione, se il blocco portabilità del numero venisse approvato, ne sarebbero avvantaggiate le società più grandi presenti da più tempo in Italia, quindi TIM, Vodafone, e Wind Tre, a tutto svantaggio invece di ILIAD e di tutti gli altri operatori virtuali, società più giovani ma che negli ultimi anni sono cresciute anche grazie e soprattutto la portabilità del numero, oltre che da piani e offerte a prezzi più abbordabili.

Per le ragioni fin qui sintetizzate non sorprende che alla proposta dei due emendamenti per il blocco della portabilità si sia opposto Altroconsumo, associazione che tutela gli interessi dei consumatori del nostro Paese. In una lettera inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e anche all’AGCOM, Altroconsumo dichiara che la proposta non solo «Limita il diritto dei cittadini ad accedere a un servizio essenziale alle migliori condizioni offerte dal mercato» in aggiunta in un periodo difficile «Una fase di forzata contrazione delle entrate familiari».

Non solo «La norma si rivela, inoltre, del tutto inutile nella parte in cui vieta spostamenti fisici, come noto già fortemente ridotti e circoscritti. In linea con quanto previsto dai recenti interventi legislativi, la maggior parte dei negozi è chiusa e le attività di migrazione tra operatori mobili non necessitano dell’intervento di un tecnico in casa, così come per la maggior parte delle migrazioni di linea fissa tra operatori, eccezion fatta per l’attivazione di linee FTTH ». In definitiva Altroconsumo boccia gli emendamenti come uno «Schiaffo alla concorrenza e alle famiglie».

