Il browser Opera ora con ChatGPT e funzionalità di riassunto con l’IA

A poche settimane dagli annunci di Microsoft di voler reinventare la ricerca con Bing ed Edge potenziati dall’Intelligenza Artificiale, e l’integrazione della chatbot potenziata da GPT-4 nel browser Edge, anche Opera ha previsto funzionalità simili per il browser omonimo, con un pulsante “Shorten” nella barra degli indirizzi e funzionalità di IA generativa.

A riferirlo è TechCrunch evidenziando l’integrazione dell’IA generativa su Opera e Opera GX (è una versione del browser pensata espressamente per gaming) con soluzioni di ChatGPT e ChatSonic.

ChatSonic offre accesso a GPT-4 con e funzionalità che permettono di generare immagini partendo da input di testo; le altre funzioni sono simili a quelle già viste con Edge e Bing, e consentono di riassumere articoli o pagine web, preparare post per i social o suggerire idee.

Joanna Czajka, product director Opera, spiega: “I contenuti generati dall’IA sono un punto di svolta per la navigazione web. Il nostro obiettivo è utilizzare queste tecnologie per offrire ai nostri utenti nuovi superpoteri di browsing, reinventando il modo in cui apprendono, creano e ricercano. Opera sta attivamente espandendo il suo programma di intelligenza artificiale in AIGC per browser, notizie e nel gaming attraverso proprie soluzioni e partnership nuove ed esistenti”.

Gli sviluppatori hanno riferito di nuove funzionalità IA in arrivo e che queste sfrutteranno un proprio modello basato su GPT.

Stiamo assistendo ad una esplosione di piattaforme e browser con integrate funzionalità di intelligenza artificiale, con servizi vari che promettono una ricerca migliore, risposte più complete, una nuova esperienza di chat e la possibilità di generare contenuti, una direzione che sembra inarrestabile e verso la quale stanno guardando con estremo interesse tutti i big del settore.xx

