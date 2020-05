Il caricatore USB-C che avrebbe dovuto fare Apple in sconto a soli 16,99 euro

Un caricatore USB-C da 18W a meno della metà del prezzo dell’originale Apple: è Anker PowerPort III Nano, dotato di tecnologia PIQ 3.0 per spingere al massimo e al momento scontato a soli 16,99 euro grazie ad un codice sconto che trovate allegato in fondo all’articolo.

Questo caricatore, recensito molto positivamente da Macitynet, è progettato per ricaricare i dispositivi di nuova generazione al massimo della potenza supportata, come detto, dalla tecnologia Power IQ 3.0, che regola l’erogazione in base al dispositivo collegato per ricaricarlo più velocemente possibile.

La potenza è pari a 18 W, quindi è sufficiente per ricaricare a piena potenza tutti gli iPhone di ultime generazioni – con questo alimentatore un iPhone 11 viene ricaricato completamente in sole 2 ore – utilizzando un cavo da USB-C a Lightning come se ne trovano tanti su Amazon (tra gli altri anche di Anker) oppure come quello di Apple che si trova dentro agli ultimi modelli dei suoi dispositivi mobili.

La particolarità di questo caricatore sta soprattutto nelle dimensioni: è grande poco più del giurassico caricabatterie da 5W che infaustamente Apple si ostina ancora a mettere dentro alla confezione dei suoi più economici smartphone e più piccolo del caricabatterie Apple USB-C da 18W che troviamo negli iPhone 11 Pro e negli iPad Pro. Ci si chiede com Anker sia riuscita a fare qualche cosa di così piccolo, ma la risposta è nella ben nota tecnologia GaN di cui abbiamo parlato diffusamente.

Se siete interessati all’acquisto di questo piccolo ma performante caricatore USB-C, adesso è il momento giusto per portarvelo a casa: normalmente costa 20 euro, molto meno dei 35 euro necessari per comprare l’originale Apple, ma grazie al codice RG6SOWS9 da inserire nel carrello prima dell’acquisto lo potete comprare in sconto a soli 16,99 euro quindi a meno della metà del caricatore da 18 W di Apple.