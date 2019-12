Il cavo che mette il jack da 3.5mm sulle USB-C è in offerta a 8,99 euro

Se volete collegare i vostri dispositivi di ultima generazione con una sola porta USB-C a cuffie e stereo, ecco la soluzione: il cavo audio Ugreen 70506 è al momento scontato a 8,99 euro con un codice.

Si tratta sostanzialmente di un cavetto lungo appena 12 centimetri che presenta ad una estremità la presa jack audio da 3.5 millimetri, dall’altra c’è invece la spina USB-C.

Grazie a questo sistema gli smartphone più recenti, che non presentano più la presa audio jack da 3.5 millimetri, possono sfruttare la porta di ricarica USB-C per ripristinare il collegamento via cavo a qualsiasi diffusore audio.

Così alle cuffie con porta jack ma anche agli speaker portatili, agli impianti audio casalinghi, alle soundbar e a qualsiasi altro amplificatore sarà possibile sfruttare questo cavetto-adattatore, che va chiaramente accompagnato da un tradizionale cavo audio con doppia spina jack da 3,5 millimetri, per riprodurre la musica senza dover smanettare con connessioni Bluetooth e quant’altro.

Oltre a questo, il cavo presenta un rinforzo in nylon nella guaina, che aumenta di molto la resistenza del cavo e la sua durabilità nel tempo. In base a quanto riporta il produttore nella scheda tecnica, questo adattatore supporta anche il microfono, perciò si può utilizzare la presa per collegare eventualmente anche un auricolare con filo.

Se siete interessati all’acquisto vi segnaliamo che al momento Ugreen 70506 è in vendita su Amazon al prezzo di 10 euro ma se inserite il codice ITFPLEQF nell’apposito box al momento dell’acquisto ottenete uno sconto e lo pagate soltanto 8,99 euro.