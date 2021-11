Le offerte Black Friday di Amazon su TV, soundbar e video proiettori

Se state valutando l’acquisto di un nuovo televisore, magari per essere pronti al passaggio definitivo al nuovo segnale DVB-T2 o perché ne volete uno che abbia le più recenti tecnologie in fatto di connettività e streaming, non fatevi sfuggire le offerte Black Friday attualmente attive su Amazon e valide fino al Cyber Monday.

Per poche ore è infatti possibile comprare un nuovo TV a prezzo scontato: si possono scegliere televisori di vari brand, tra cui spiccano Sony, Philips, Hisense, LG e TCL, con dimensioni e rpezzi che accontentano tutti. Si parte dai modelli con diagonale da 43″, ottimi per piccole stanze, camerette, cucine e via dicendo, a salire fino agli 85″.

La scelta è davvero ampia: si può puntare sulle tecnologie HDR e 4K oppure si può investire qualche cosa in più se si ha cura del design. In questo senso spiccano i modelli con cornici ultrasottili o le soluzioni più moderne come il Samsung The Frame, che in standby si trasforma in bellissimi quadri d’autore.

Come accennato in apertura, vi ricordiamo che lo switch-off verso il DVB-T2 è appena cominciato e sarà completato entro il 2022. A quel punto chi non si sarà adeguato con un televisore che supporta questo nuovo segnale, per poter continuare a guardare i propri canali televisivi dovrà necessariamente acquistare un decoder o un nuovo TV. Ma se il televisore lo avete comprato da poco e da questo punto di vista siete in regola, date comunque un’occhiata alle promozioni in corso perché potreste trovare anche il potenziamento audio che stavate desiderando da tempo. Oltre ai televisori si possono infatti acquistare soundbar e casse satellite su misura dei TV.

Di seguito trovate una lunga lista dei migliori modelli attualmente in promozione. Vi ricordiamo che molte di queste offerte resteranno valide soltanto per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Iniziamo con le Soundbar che sono sempre un ottimo complemento per tutti i modelli, almeno quello sotto i mille euro che privilegiano lo spessore ridotto rispetto alle prestazioni audio.

Soundbar in offerta Black Friday

PHILIPS AUDIO B5305/12 Soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 70 W, HDMI ARC, Design Geometrico con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021 In offerta a 69,99 € – invece di 98,99 €

Panasonic SC-HTB01 Pc Gaming Speaker, Subwoofer Integrato SOUNDSLAYER, 80W, Surround 2.1 ch, Dolby Atmos, DTS:X, 4K HDR Pass Through, 3 Modalità Audio di Gioco, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

Philips Audio B6405/10 Soundbar Altoparlante Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 140 W, Dolby Audio, HDMI ARC, Design sottile con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021, Argento In offerta a 208,99 € – invece di 249,99 €

SRS-LSR200 – Sony Wireless Handy TV Speaker (Bianco) In offerta a 139 € – invece di 199,00 €

Sony HT-SF200 Soundbar 2.1 Canali con Subwoofer Integrato, USB, Bluetooth, Nero In offerta a 108,90 € – invece di 129,99 €

Sony HT-ZF9 Soundbar Dolby Atmos 3.1 Canali con Subwoofer Wireless, Upscaling a 7.1.2 Canali, Hi-Res Audio, Chromecast Built-in, Multi-room, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Nero In offerta a 574,00 € – invece di 800,00 €

Yamaha C20A Soundbar – Cassa Altoparlante TV Compatta con Suono Surround e Subwoofer Integrato per Bassi Profondi – Connettività Bluetooth per lo Streaming di Musica senza Fili, Nero In offerta a 188,00 € – invece di 249,00 €

Hisense

Hisense 55″ QLED 4K 2021 55E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 549,00 € – invece di 699,00 €

Hisense 55″ ULED 4K 2021 55U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 899,00 € – invece di 1.199,00 €

