I migliori libri per fare video digitale

Youtuber, instagrammer, stories, contenuti multimediali, virali, sigle, spot e tutto il resto. Fare video digitale può diventare una forma di lavoro creativo, un hobby, una professione, un’opportunità per sfogare la propria creatività e diventare magari anche non diciamo ricchi ma almeno benestanti in modo onesto e divertente. Però non ci si improvvisa.

Il multimediale è complicato, ricco di suggestioni, numerose regole, tante “trappole” e soprattutto non basta avere una videocamera o un buon telefono. Serve avere un progetto e sapere come realizzarlo. Costruirsi un mestiere. Ecco dunque tutti i migliori libri per imparare a farlo.

Professione videomaker: il manuale completo che ti insegna a fare video da professionista

Cominciamo dalle basi: il libro di Mauro Casotti spiega quali sono le attrezzature, le tecniche di fotografia, montaggio, gestione audio e regia per diventare videomaker. È un progetto più ampio che non fare semplicemente lo youtuber e per molti versi cambia la sintassi e buona parte della grammatica, ma il lavoro è tuttavia sempre molto simile. Alla fine, si gira video digitale e si chiude la produzione completa. Consigliato.

Il manuale del videomaker. Smart-guide al mondo dell’audiovisivo

Libro apparentemente simile a quello precedente, ma scritto con una struttura più forte: Stefano Poletti e l’editore Hoepli (che è una garanzia come sempre per la manualistica) hanno messo assieme un’opera snella e completa, oltre che molto recente (il libro è di inizio 2021). Soprattutto per chi vuole fare del video sul campo la propria professione e lavorare anche per mezzi di comunicazione tradizionali.

Manuale del montaggio. Tecnica dell’editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva

Mentre le tecniche di ripresa possono essere anche intuitive o comunque coltivate con l’esercizio costante della fotografia e della videoripresa amatoriale, il montaggio è tutta un’altra bestia. Diego Cassani, che è un bravissimo montatore e docente di montaggio della Scuola Civica di Cinema e Televisione Luchino Visconti di Milano, e Fabrizia Centola hanno scritto questo che è IL manuale di riferimento per capire come si fa montaggio. Pubblicato da Utet, prestigioso, completo, ricco, tecnicamente inappuntabile, questo manuale è il complemento naturale alle funzioni di regia e fotografia, ma spesso sottovalutato. Diego Cassani in questo libro rivela tutti gli aspetti connessi al “linguaggio visivo” e alla comunicazione audiovisiva nel senso più ampio (dal documentario alla sitcom, dal video musicale alla fiction cinematografica) analizzandone i problemi, evidenziandone convenzioni, illustrandone impeccabilmente tipologie, strumenti, tecniche.

Youtuber. Manuale per aspiranti creator

Entriamo nel vivo: volete diventare creator su Youtube? Volete diventare Youtuber? Volete scoprire come si fa a sfruttare la piattaforma di Google per esprimersi e per emergere con contenuti freschi e originali? Ecco il libro per voi: Roberta Franceschetti, Elisa Salamini e come illustratrice Maria Gabriella Gasparri spiegano con l’aiuti di testi sintetici, fumetti e infografiche con illustrazioni adatte a un pubblico di giovanissimi e non solo, come destreggiarsi tra canali e ricerche, partecipare mediante iscrizioni e commenti, capire come funziona l’algoritmo di YT e quindi come nascono le tendenze sulla piattaforma, come si apre un canale, come lo si alimenta, come si fa un video (le riprese e il montaggio), la “tubetiquette”. Infine, YouTube come risorsa anche per lo studio e i canali a cui iscriversi per non perdersi il meglio. La particolarità di questo libro è che ha una età di lettura che parte da 9 anni.

Fare business con YouTube. Come usare i video per lanciare prodotti, trovare nuovi clienti e parlare a milioni di persone

Caposaldo del settore, questo testo forse un po’ datato (fine 2014) di Jason G. Miles offre tuttavia tutte le spiegazioni e il razionale per capire come usare i video su Youtube per lanciare prodotti, trovare nuovi clienti e più in generale parlare a milioni di persone. È un libro pensato per chi vuole usare commercialmente Youtube come strumento di marketing per la propria azienda o conto terzi, come consulente, e offre un’ottima introduzione a una attività che può avere molti sbocchi professionali sia in azienda che come consulente.

Io Youtuber. Manuale per diventare famosi con Youtube

Se invece il vostro obiettivo è diventare famosi con YouTube, questo è il libro che fa per voi. Massimo Carboni e Fabiano Moschini hanno unito gli sforzi per spiegare con questo testo di fine 2016 come si fa a guadagnarsi da vivere facendo lo Youtuber. La guida esplora tutte le tecniche e le strategie ideative per creare un canale YouTube e portarlo al successo nel più breve tempo possibile, con un ammonimento: per emergere in questo settore, ora più che mai, ci vuole passione, tanto lavoro, un pizzico di lucida follia.

Rivoluzione Youtuber. Sogni e affari. Le star del web si raccontano

Matteo Maffucci e Andrea Amato spiegano, in questo loro libro come si diventa webstar spiegando e raccontando i successi dei grandi della rete. “Se Fiorello ha 1,2 milioni di follower su Twitter e i Pantellas hanno 3 milioni di iscritti al loro canale di YouTube, secondo voi il futuro di chi è?” La domanda è retorica. E prosegue: “Se Gordon, trentenne con una parrucca bionda in testa, ha oltre un milione di donne che lo seguono come un profeta su Facebook e se Elisa Maino, una quindicenne, è famosa in tutto il mondo per i suoi video su Musically, non sta cambiando davvero qualcosa?”. Questo libro vuole dare voce proprio a questa nuova generazione, raccontando il business della YoutubEconomy sul quale manager e produttori dell’entertainment si stanno buttando a capofitto. Gli youtuber infatti sono le rockstar del terzo millennio, con milioni di seguaci dei loro video. Numeri da far impallidire le prime serate di Rai 1 e Canale 5.

Video Public Speaking. La guida professionale per comunicare con efficacia davanti alla telecamera. Anche se odi parlare in pubblico

Uno degli aspetti fondamentali di chi vuole andare in video e diventare famoso è riuscire a parlare davanti alla telecamera. Questa curata Chiara Alzati è una delle poche guide a disposizione per capire come si fa. Perché parlare davanti a una telecamera o parlare in pubblico è una tecnica, non un talento innato, e la si può apprendere con un po’ di applicazione e dedizione. Questo libro spiega come e lo fa con leggerezza e velocità, con un testo snello e mai noioso.

Fare un film… ma anche tv, spot e video per il web.. Il racconto del ciclo produttivo di un audiovisivo, dall’ideazione alla realizzazione alla distribuzione

Come sempre offriamo anche alcune letture “in più” che permettono di aggiungere ed estendere. Questo libro di Roberto Farina, in particolare, ha il pregio di spiegare proprio tutto quello che succede davvero dietro le quinte di un film, di uno spot pubblicitario o di un programma televisivo. Quasi tutti i manuali di cinema si soffermano sulle singole fasi della lavorazione di un film. Questo libro viene a colmare un vuoto raccontando invece l’intera e avventurosa storia della realizzazione di un audiovisivo, a partire dal soggetto fino ad arrivare alla distribuzione. Pensato per chi vuole avvicinarsi alle professioni audiovisive, a partire da chi le studia nei licei o negli istituti tecnici fino ad arrivare alle accademie o ai corsi universitari, il libro, scritto con un linguaggio chiaro e rigoroso, si rivolge anche ai semplici appassionati che vogliano conoscere cosa c’è dietro la macchina dei sogni.

Video partecipativo. Fare cinema come strumento educativo. Il video PVCODE

Un libro importante, scritto da Cristina Maurelli. Il libro illustra il metodo PVCODE (Participatory Video for COmmunity Develtopment), costruito sul concetto chiave di “video partecipativo”, attraverso il quale il cinema abbatte le sue barriere e permette a detenuti, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, disabili, migranti, ma anche studenti e persone comuni, di diventare ideatori e realizzatori di film che riguardino la loro personale realtà. Di rendersi attivamente partecipi, cioè, della filiera cinematografica IR tutte le sue fasi (dall’ideazione alla scrittura, dalle riprese al montaggio, finanche alla distribuzione), il tutto con l’ausilio di esperti, educatori e facilitatori. Video partecipativo fornisce una base teorica e numerosi strumenti operativi che illustrano passo passo le varie fasi in cui si articola la realizzazione di un video partecipativo, affiancando alla descrizione l’analisi di diversi case studies

In un batter d’occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell’era digitale

Questo possiamo definirlo un libro fondamentale ed è il bonus di questa edizione della nostra rubrica sui migliori libri per fare o imparare qualcosa. In particolare, Walter Munch porta il lettore alla scoperta dei problemi e delle esigenze che spingono chi si occupa di fare montaggio a scegliere questo piuttosto che quell’altro, in termini di tempi, giustapposizioni, velocità, discontinuità etc. Una nota: il montaggio è fondamentale, è la materia di cui sono fatti i sogni ed è uno strumento che viene enormemente sottovalutato, malamente interpretato e poco applicato. Eppure, i video si fanno con il montaggio, non c’è altro per dirlo.

