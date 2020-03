Il documentario Objectified con Jony Ive e i maestri del design, gratis per pochi giorni

Dopo “Helvetica“, documentario (online fino al 24 marzo) che racconta la nascita e l’uso di questo font in tutto il mondo e sui vari media, il regista indipendente americano Gary Hustwit ha messo a disposizione gratuitamente su Vimeo anche il documentario “Objectified“.

Presentato nel 2009, il documentario in questione è interessante perché si vedono all’opera grandi designer tra i quali Jonathan Ive e il suo collega Marc Newson, ma anche Dieter Rams, i fratelli Bouroullec, Naoto Fukasawa (tra i suoi lavori più rappresentativi si possono citare il lettore CD Muji – parte della collezione permanente, MoMA New York – i telefoni cellulari “Infobar” e “neon” e il marchio di elettrodomestici ±0) che vanta molti suoi prodotti anche nell’Apple Park.

Il filmato è, appunto, un documentario che tenta di spiegare il processo creativo e materiale che porta alla realizzazione degli oggetti che usiamo nella vita comune: “Dagli spazzolini da denti ai gadget tecnologici”, ovviamente con un accento sulle persone che operano questo processo e la loro visione creativa. Tra questi ultimi non poteva mancare Jonathan Ive, come esempio di assoluta genialità e cura maniacale della filiera che va dall’ideazione alla produzione materiale.

Nella foto che alleghiamo si vede quello che era all’epoca il capo del settore design di Cupertino con in mano un MacBook Air e sullo sfondo una serie di macchine per la lavorazione dei materiali e la produzione, probabilmente, dei prototipi. «Mi sono sentito come Charlie in Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato» aveva dichiarato il regista nel suo blog nel 2009. «Solo che tutto era fatto di alluminio lucido invece che di dolciumi e non c’erano lompa lompa in giro».

Per vedere il documentario Objectified con Jony Ive all’opera si parte da questa pagina. A questo indirizzo trovate le prossime puntate; più recente è “Rams”, realizzato su e con il famoso designer tedesco Dieter Rams, punto di riferimento per un’intera generazione, incluso Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Cupertino.