Rolando: Royal Edition è gratis per iPhone e iPad, risparmiate 6,49 euro

Sono, purtroppo, ancora giornate in cui siamo costretti in casa; non c’è niente di meglio, allora, che trovare in App Store piccole perle da giocare gratis: è il turno di Rolando, un platform atipico, che nel 2008 si guadagnò il titolo di miglior gioco per iPhone e iPad. Tornato qualche mese fa in edizione Royal, adesso è gratis per una settimana.

La nuova edizione rimasterizzata di Ronaldo è costruito su un motore completamente nuovo, con possibilità di girare a 60 fotogrammi al secondo su tutti i dispositivi, con una grafica completamente rinnovata. Lo scopo del gioco non è cambiato.

Il Regno è stato invaso e le Rolandos sono in missione per salvare i saggi dalle grinfie delle creature ombra. Al giocatore non rimarrà che guidare la propria ciurma di Rolandos, ossia coraggiose palline che dovranno attraversare livelli pieni zeppi di trappole e puzzle, affrontando personaggi curiosi che riempiono la scena.

Il gioco è ancor più colorato di prima, con una grafica cartoon che sicuramente piacerà ai più piccoli, ma che è in grado di soddisfare certamente anche i gusti degli utenti più grandi. Peraltro, il titolo include adesso nuove modalità di gioco con obiettivi di squadra, e quattro nuovi mondi.

Il gameplay rimane collaudato e si sposa perfettamente ai dispositivi touch screen. Ed infatti, per poter portare i Rolandos alla meta sarà necessario inclinare lo smartphone o il tablet, in modo da superare tutte le avversità che si pareranno di fronte alle piccole palline rotolanti.

Ricordiamo che l’originale Rolando è stato rimosso da App Store nel 2017, quando iOS 11 ha sentenziato un giro di vite sulla disponibilità delle applicazioni a 32 bit. Il nuovo Rolando: Royal Edition è approdato su App Store a 2,29 euro, poi arrivato a 6,49 euro. Ora e solamente per una settimana Rolando Royal è gratis per iPhone, iPad e anche con estensione per iMessage: si scarica da questa pagina di App Store.

