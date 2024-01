iPhone 16 tutti con 8 GB di memoria ma chip modem diverso

Per i nuovi iPhone 16 in arrivo a settembre l’analista Jeff Pu di Haitong International Securities ha già fornito un primo identikit a ottobre 2013, poco dopo l’arrivo sul mercato della gamma iPhone 15: ora l’analista rivede leggermente le sue previsioni, confermando l’aumento a 8 GB di memoria RAM anche per i modelli iPhone 16 e 16 Plus.

Nella serie iPhone 15 solo i modelli Pro hanno a disposizione 8 GB di RAM, mentre i modelli standard e Plus si fermano a 6GB. L’aumento a 8 GB anche per i modelli non Pro assicura prestazioni più elevate con diverse app in multitasking.

Sembra che la strategia di diversificazione dei modelli Apple si spingerà anche al chip modem, oltre che al chip principale, come riporta MacRumors. Il nuovo Apple A18 Pro sarà affiancato dal chip modem Snapdragon X75 nei modelli 16 Pro: grazie alla componente di ultima generazione Qualcomm i terminali più costosi supporteranno la tecnologia 5G Advanced.

Indicato come la prossima fase del 5G e una evoluzione verso il 6G, lo standard 5G Advanced impiega intelligenza artificiale e apprendimento automatico per migliorare le prestazioni. Si prevede che il modem Snapdragon X75 ridurrà del 25% lo spazio occupato su chip dal ricetrasmettitore unificato mmWave e sub 6GHz, mentre i consumi di energia dovrebbero ridursi fino al 20%.

I miglioramenti fin qui indicati sono rispetto al modello Snapdragon X70, chip modem impiegato in tutti i modelli della generazione attuale iPhone 15 e che secondo Jeff Pu, Apple continuerà a impiegare anche in iPhone 16 e 16 Plus.

Per il momento non si intravvede ancora chiaramente la possibile finestra di arrivo del primo chip modem 5G progettato da Apple, con lavori in corso almeno fin dal 2018 se non prima. La complessità di progettare da zero un chip modem insieme a presunti problemi di sviluppo ne ha ritardato l’arrivo, forse nel 2025 o anche dopo. Nel frattempo Apple ha esteso fino al 2026 l’accordo di fornitura di chip modem con Qualcomm.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione.